Justicia de España inicia búsqueda de 14 terroristas de ETA que se esconden en Venezuela

La Audiencia Nacional, sede de la justicia de España. En la foto. un agente de Policía Nacional pasa frente a sus instalaciones el 8 de enero de 2024, en Madrid.

MADRID .-En otro proceso judicial reactivado en España , un juez de la Audiencia Nacional solicitó a Venezuela información sobre 14 exmiembros de la organización terrorista ETA que se ocultan en ese país tras huir de la justicia , según consta en un informe de la Guardia Civil fechado en 2025.

El juez Francisco de Jorge activó la búsqueda de los terroristas Juan Ignacio de Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Uriz, Arturo Cubillas, Xavier Arruti Imaz, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría, y espera que la gestión de Delcy Rodríguez "facilite cuanta información posean", se informó

En la decisión, el juez considera que "el cambio político operado recientemente en Venezuela" permitiría reclamar esa "colaboración", con el objetivo de dar curso a una acusación y "poder determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista", según agencias.

El 26 de mayo, se informó que Arruti Imaz, quien se encontraba refugiado en Venezuela desde hace décadas, falleció en la poblado costero de Chichiriviche, en el estado Falcón, la misma localidad donde se ocultó de Juana Chaos al eludir una orden de captura de la justicia española en 2010.

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Justicia de España reactiva caso ETA

El juez de Jorge basó su solicitud por petición de la organización Dignidad y Justicia, acusación popular en la causa, con el fin de saber sobre "su vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización terrorista ETA, labores de enlace, y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo".

Tras indicar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso inicialmente a esas diligencias al considerarlas "innecesarias", según el auto, el juez sí las ve útiles y necesarias para la investigación.

El Ministerio Público y la querella inicial apuntaban a que el grupo de refugiados de ETA "habría tenido una dependencia orgánica de la dirección de la banda criminal que, a través de sus órganos de su estructura, realizaría un seguimiento sobre ellos, les prestaría asistencia jurídica y económica, y mantendría un control sobre sus miembros".

Pedido a EEUU sobre El Pollo Carvajal

Según el reporte, el juez también libró una rogatoria a la justicia de EEUU para que "reciban declaración testifical" de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar chavista, quien fue extraditado por España a la jurisdicción estadounidense en julio de 2023, tras una larga pugna legal, por delitos de narcotráfico.

Arruti, uno de los más temidos terroristas de la ETA, fue señalado en 2010 de integrar el grupo etarras en Venezuela que entrenaban a integrantes de las FARC, con la que Carvajal tuvo contactos. Y también de ser delegado del PSUV en la estatal PDVSA, según medios, pero negó todas las acusaciones.

De Jorge espera que las autoridades de EEUU faciliten toda la información que tengan registrada sobre los miembros de ETA “residentes en Venezuela" en un procedimiento judicial seguido contra el general retirado.

Según añade, los datos solicitados por la acusadora Dignidad y Justicia sobre el grupo de exmiembros de la ETA "pueden verse avalados por la declaración testifical de Carvajal, "actualmente en prisión en los EEUU".

FUENTE: Con información de Europa Press, elcorreo.com