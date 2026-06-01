lunes 1  de  junio 2026
INSTITUCIONES

CEAPI crea una Secretaría General y designa a Ana Pastor para avanzar en su consolidación y crecimiento

La presidenta del Consejo Empresarial, Núria Vilanova, consideró el nombramiento como “un paso decisivo para reforzar la estructura y proyección institucional

Ana Pastor es la nueva secretaria general de CEAPI

Ana Pastor es la nueva secretaria general de CEAPI

Cortesía CEAPI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) anunció la creación de la Secretaría General como máximo cargo ejecutivo de relevancia institucional y designó a Ana Pastor, política española de amplia trayectoria y experta en gestión pública, con miras a avanzar en la consolidación y crecimiento organizacional en España.

La incorporación de Pastor en el nuevo alto cargo ejecutivo “supone un paso decisivo para reforzar nuestra estructura ejecutiva y nuestra proyección institucional”, afirmó Vilanova.

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“Estamos convencidos de que su experiencia será clave para seguir fortaleciendo el papel de CEAPI como puente entre empresarios e instituciones en toda Iberoamérica y para afrontar con éxito los retos de esta nueva etapa”, subrayó al destacar la amplia trayectoria de servicio público y capacidad de liderazgo de esta política española.

Ana Pastor, experta en fortalecer instituciones

Pastor, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, funcionaria de carrera y MBA, ha ejercido importantes responsabilidades en su extensa trayectoria.

Entre ellas, la Presidencia del Congreso de los Diputados (2016 y 2019), además de haber ocupado en años anteriores los despachos de los ministerios de Sanidad y Consumo (2002 y 2004), y de Fomento (2011 y 2016), en los gobiernos de España de José María Aznar y Mariano Rajoy.

Tras más de dos décadas como diputada, en 2024 Pastor anunció su retiro de la política, que significó el cierre de su una trayectoria impecable en la gestión pública, el liderazgo institucional y una profunda vocación de servicio, según su hoja de vida pública.

Ana Pastor cuenta, además, con una sólida trayectoria de servicio público en dirección de proyectos, la cual se inició con su ejercicio profesional en la sanidad pública, área en la cual desempeñó diferentes responsabilidades de gestión, especialmente en Galicia.

FUENTE: Con información de CEAPI, nota de prensa

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