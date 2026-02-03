martes 3  de  febrero 2026
Tecnología

España quiere prohibir las redes sociales a menores de edad

Sánchez ya adelantó en noviembre que planteaba "elevar a los 16 años la edad mínima para tener acceso a redes sociales"

Populares redes sociales.

IA

DUBAI.- El Gobierno español quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para evitarles un mundo de "pornografía" y "violencia", anunció este martes en Dubái el presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.

"España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años", dijo Sánchez en un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

"Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen", añadió el dirigente español.

"Hoy en día, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos", un espacio de "adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia", enumeró.

"Ya no lo aceptaremos más", sentenció Sánchez.

Sánchez anunció además que cambiarán las leyes para que "los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web".

"Esto significa que los directores generales de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio", sentenció.

Sánchez ya adelantó en noviembre que planteaba "elevar a los 16 años la edad mínima para tener acceso a redes sociales".

En su discurso de este martes, la idea era parte de un paquete de cinco medidas concretas que se aprobarán "a partir de la semana que viene".

El presidente del Gobierno español no cuenta con mayoría parlamentaria y en los últimos tiempos tiene problemas para reunir los apoyos necesarios para aprobar leyes.

Australia abrió la vía de la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en diciembre, y otros países han expresado interés en replicar la medida y están dando pasos hacia ello, como Francia, Portugal y ahora España.

