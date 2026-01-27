TikTok llega a un acuerdo para evitar un juicio por adicción a redes sociales

Una semana después de Snapchat, TikTok también llegó a un acuerdo para poner fin a un proceso en Estados Unidos contra las grandes empresas tecnológicas acusadas de desarrollar aplicaciones que generan adicción en los usuarios jóvenes, según informaron a la AFP varios abogados.

El acuerdo entre ByteDance, la empresa creadora de TikTok, y la parte demandante, cuyos términos siguen siendo confidenciales, se hará pública durante un juicio previsto este martes en Los Ángeles.

En ese proceso, Meta (Facebook e Instagram) y Youtube se sentarán en el banquillo de los acusados al no alcanzar acuerdos previos con la demandante, una californiana de 19 años identificada en el expediente con las iniciales K.G.M., cuya denuncia ha sido seleccionada para juzgar las múltiples demandas presentadas en el país contra los gigantes tecnológicos.

Estas empresas están acusadas de haber diseñado deliberadamente los algoritmos de recomendación de contenidos personalizados de sus aplicaciones con el fin de que el usuario aumente el tiempo de uso.

Hasta ahora, los gigantes tecnológicos habían evitado procesos legales por demandas similares en virtud de un ley que les exime de responsabilidad por los contenidos publicados en sus plataformas.

FUENTE: Con información de AFP.