martes 25  de  noviembre 2025
España recomienda evitar viajar a Venezuela tras cancelación de rutas internacionales

El Gobierno español aconseja a sus ciudadanos a extremar precauciones y viajar solamente en caso de ser "estrictamente necesario"

Aviones comerciales de diferentes aerolíneas y jets privados se posan en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Estado Vargas, Venezuela, el 15 de diciembre de 2020.&nbsp;

Aviones comerciales de diferentes aerolíneas y jets privados se posan en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Estado Vargas, Venezuela, el 15 de diciembre de 2020. 

AFP/Yuri Cortez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID - El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación actualizó este martes sus recomendaciones de viaje para Venezuela, reiterando el llamado a evitar desplazamientos al país “salvo que sea estrictamente necesario”, en medio de mayor incertidumbre por la suspensión de vuelos con origen o destino en territorio venezolano.

El comunicado exhortó a los viajeros a mantenerse informados sobre eventuales cambios tras la decisión de aerolíneas como Iberia, Air Europa, Turkish Airlines y Avianca de interrumpir temporalmente sus rutas. La medida respondió a la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que pidió “extremar la precaución” a las aeronaves que sobrevuelen Venezuela, un país sumido en crisis institucional bajo el control del dictador Nicolás Maduro.

Alerta aérea y tensiones geopolíticas

La advertencia se realizó en medio de especulaciones sobre una posible operación militar de la Administración del presidente Donald Trump, luego del despliegue de efectivos en la región destinados a reforzar acciones contra el narcotráfico. Washington mantiene su señalamiento contra el Cártel de los Soles, estructura que ubica bajo el liderazgo de Nicolás Maduro y que clasifica como organización terrorista.

Tensión interna sin cambios

Pese al nuevo escenario aéreo, España no modificó sus advertencias sobre la situación interna de Venezuela, vigentes desde antes del verano. El Ministerio insistió en que la tensión política y social posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024 continúa intacta, razón por la cual reitera su recomendación de evitar viajes no esenciales.

Para quienes deban desplazarse al país, el Gobierno español aconseja extremar precauciones, especialmente en zonas fronterizas, mantenerse alejados de manifestaciones de cualquier signo político y cumplir estrictamente la legislación local.

Exteriores recordó que los acontecimientos en Venezuela evolucionan con rapidez, por lo que resulta imprescindible seguir las actualizaciones oficiales.

Posición de España y respaldo a aerolíneas

En declaraciones ante el Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que monitorea la situación “puntualmente” y reiteró que España busca “una solución democrática, pacífica y dialogada” en Venezuela, en coordinación con sus socios de la Unión Europea.

Respecto a las amenazas del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), que advirtió sobre posibles sanciones y retiro de derechos de tráfico a las compañías que suspendieron operaciones, Albares garantizó que las empresas españolas cuentan con la protección del Gobierno. “Entiendo los momentos complicados que están viviendo”, expresó, subrayando que mantendrán el respaldo del Ejecutivo.

FUENTE: Con información de Europa Press

