España vive una huelga general y protestas por la vivienda a las puertas de elecciones

Agentes de policía caminan durante enfrentamientos con manifestantes en el marco de una huelga general a nivel nacional —motivada por la crisis de la vivienda en el país— en la plaza de España de Madrid, el 11 de noviembre de 2026.

MADRID .- Decenas de miles de personas protestaron este miércoles en Madrid durante una jornada de huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo en España, a menos de tres semanas de las elecciones en las que el socialista Pedro Sánchez busca su reelección.

Los sindicatos destacaron la elevada participación en la primera huelga nacional de 24 horas desde 2012, aunque los representantes empresariales restaron importancia al número de personas que secundaron el paro.

En la capital española, unos 120,000 manifestantes recorrieron el centro de la ciudad bajo la lluvia, con pancartas en forma de casas y al grito de "no tenemos hogar".

La movilización evidenció el descontento social a pocos días de las elecciones legislativas del 29 de noviembre.

Miles de personas también salieron a las calles de otras ciudades del país, entre ellas Barcelona.

María Piñana, una microbióloga de 34 años, marchó con una pancarta adornada con trozos de yeso y la inscripción en catalán "Se nos cae el techo por 1,387.2 euros".

"Hemos hecho huelga y venido a la manifestación porque no estamos de acuerdo con los precios de la vivienda en Barcelona", explicó la mujer, que comparte piso con otras dos amigas.

Al término de las manifestaciones se registraron algunos incidentes violentos en Barcelona y Madrid. Grupos de manifestantes encapuchados quemaron contenedores de basura y lanzaron objetos contra la policía, que respondió con balas de goma y gases lacrimógenos, según constataron periodistas de la AFP.

En Barcelona, 18 personas fueron arrestadas.

"Un fracaso"

La huelga comenzó por la mañana con cortes de carreteras en distintos puntos del país y provocó alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, especialmente en Barcelona.

"El seguimiento es importante, muy alto en algunos territorios, un poquito más bajo en otros. Muy importante en la industria, en los sectores estratégicos de nuestro país", afirmó Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, uno de los principales sindicatos. El dirigente aseguró que "la satisfacción es plena".

Sin embargo, la CEOE, la principal organización patronal española, calificó el paro de "fracaso".

"Con la información disponible a media tarde, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, de un fracaso", señaló en un comunicado conjunto con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Ola de protestas

Los principales sindicatos convocaron la huelga en continuidad con las protestas por el acceso a la vivienda registradas durante el otoño. Uno de los detonantes fue el desalojo forzoso de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años, de su apartamento en septiembre. La mujer falleció pocos días después.

Las reivindicaciones "son contra todos los gobiernos, contra la patronal y contra los rentistas", afirmó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones clave detrás de la movilización y de acciones como la acampada que ocupó durante cinco semanas la Puerta del Sol, en Madrid.

Tras fracasar en su intento de validar un paquete de medidas sobre vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó las elecciones, previstas inicialmente para 2027.

Pese a ello, su Ejecutivo tiene previsto aprobar este jueves parte de esas medidas en el órgano que ejerce las funciones del Parlamento, disuelto tras la convocatoria electoral.

La huelga general ha recibido fuertes críticas de la derecha y la extrema derecha.

La movilización es "todo menos general", afirmó este miércoles Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, cuya formación ya anunció que derogará los decretos sobre vivienda si llega al poder.

FUENTE: Con información de AFP