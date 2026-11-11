miércoles 11  de  noviembre 2026
DENUNCOA

España: Fiscalía abre una investigación por posible difusión de contenidos pedófilos en TikTok

La fundación Maldita.es afirmó haber encontrado más de mil vídeos explícitos de abuso sexual infantil en esta red social en España y en el mundo

Logo TikTok

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AFP
Por Elena Moreno

MADRID.- La Fiscalía de España ordenó el miércoles la apertura de una investigación por la posible difusión de contenidos pedófilos en la red social TikTok, tras la presentación de una denuncia por parte de la fundación Maldita.es.

La Fiscal coordinadora contra la Criminalidad Informática fue designada para "investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que hubieran podido perpetrarse en la red social TikTok", informó el Ministerio Público en un comunicado.

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El lunes, la fundación española Maldita.es afirmó haber encontrado más de mil vídeos explícitos de abuso sexual infantil en esta red social, que contaban con 48 millones de visualizaciones acumuladas.

TikTok no respondió el lunes a la solicitud de información de AFP.Según Maldita.es, el buscador de esta red social, propiedad del grupo chino ByteDance, no ha bloqueado palabras clave relacionadas con estos contenidos, como sí lo han hecho otras plataformas.

Según Maldita.es, que ya había investigado el asunto en otras dos ocasiones, TikTok retiró apenas el 10% del contenido denunciado por la organización y bloqueó solo el 26% del material ilegal en España.

Los investigadores encontraron también más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían materiales de abusos en TikTok, de los que 7.700 operaban en español, agregaron.

A pesar de que las normas de TikTok no permiten que los menores realicen directos, la investigación identificó casi un centenar de estas transmisiones en 17 países, donde los espectadores pedían a niños que hicieran cosas, algunas de índole sexual, a cambio de dinero.

La UE ha emprendido una amplia ofensiva para poner coto a las redes sociales en aplicación de la ley europea de Servicios Digitales (DSA) y pretende prohibirlas a los menores de 13 años, debido a los numerosos riesgos para su bienestar y su desarrollo.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había anunciado a principios de febrero una serie de medidas destinadas a combatir la "manipulación" y la presencia de contenidos ilícitos en en las redes sociales, que incluían la voluntad de prohibir el acceso a los menores de 16 años a estas plataformas.

El dirigente socialista acusa con frecuencia a X, Meta y TikTok de no combatir la creación y difusión de imágenes sexuales falsas de menores en sus redes sociales.

FUENTE: Con información de AFP

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