Juez de España extiende a Perú investigación penal contra José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno de España, en los actos del primer aniversario de la tragedia de Valencia el 29 de octubre de 2025.

MADRID. - El juez de la Audiencia Nacional de España , José Luis Calama, amplió la investigación penal que sigue contra el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, e incluyó ahora indicios de supuestas comisiones que habría recibido de una corporación empresarial en Perú .

La información recogida por medios españoles señala que el juez puso el foco en el cobro de 200,000 euros al grupo peruano Gloria por su presunta intermediación ante las autoridades de Bolivia para resolver una indemnización pendiente, un nuevo episodio que complica la situación judicial de Rodríguez Zapatero.

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El expresidente español está investigado por supuesto lavado de dinero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros, por el cual fue imputado por los delitos de tráfico de influencias y por liderar una red de sociedades para operaciones irregulares.

A esto se sumó el hallazgo de valiosas joyas durante un registro de su oficina, cuya procedencia no ha logrado explicar en varios meses.

Investigación en Perú

Ahora el juez Calama, que conduce la investigación, dio luz verde al informe policial de junio pasado que implica al expresidente socialista en gestiones para “tratar de mediar o influir" a favor de los empresarios peruanos en varios litigios millonarios contra la Administración Pública de Bolivia.

Su intermediación habría generado un pago de una "remuneración" de 200,000 euros, según las informaciones.

En el informe se precisa además que en mensajes del teléfono de su secretaria, Gertrudis Alcázar, se encontraron “conversaciones de interés” relacionadas con fondos de esta sociedad transferidos a las cuentas del expresidente del gobierno.

Rodríguez Zapatero rechaza hechos

Al conocer de los nuevos hechos en la investigación penal, Rodríguez Zapatero, a través de sus abogados, pidió desestimar el informe policial que recoge los nuevos indicios en su contra.

Alegó que estos no tienen relación con los hechos que se investigan.

Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud y argumentos del expresidente, al considerar que los “pagos recibidos” "ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando", sino que "ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción".

El tribunal también negó que el análisis de los pagos por la empresa peruana a Rodríguez Zapatero sea "prospectivo" o parte de "una investigación general e indiscriminada" de su vida.

Según el reporte, la Audiencia Nacional investiga también la presunta expansión de la red de Rodríguez Zapatero a Dubái, "con un plan de negocios con empresas de los Emiratos Árabes Unidos y de Latinoamérica como objetivo, cuya previsión de ganancias en los cinco años siguientes era de unos tres millones de dólares".

FUENTE: Con información de esdiario.com; diariodemexico.com