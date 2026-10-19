lunes 19  de  octubre 2026
LLUVIAS TORRENCIALES

Este de España en emergencia: dos fallecidos y población confinada por graves inundaciones

Autoridades ordenaron a residentes de 145 municipios de Alicante y sur de Valencia permanecer en sus casas para “poder actuar” con rapidez en labores de rescate

Esta fotografía muestra un vehículo arrasado por las inundaciones tras los aguaceros torrenciales en Els Poblets, al este de España, el 19 de octubre de 2026.

Esta fotografía muestra un vehículo arrasado por las inundaciones tras los aguaceros torrenciales en Els Poblets, al este de España, el 19 de octubre de 2026.

AFP/JOSÉ JORDAÑ
Por Elena Moreno

MADRID.- Autoridades ordenaron este lunes a la población de unos 145 municipios del este de España a permanecer en sus casas y refugiarse en plantas altas como medida de emergencia ante las graves inundaciones provocadas por lluvias torrenciales que han dejado hasta el momento dos fallecidos en esa región.

Las personas muertas son dos mujeres, una que cayó a un arroyo en una zona de Cataluña, en el noreste, mientras otra se ahogó en la playa en la localidad valenciana de Sagunto, según las autoridades.

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Las medidas de confinamiento de la población "afectan al litoral norte de Alicante y al litoral sur de Valencia, 145 municipios en total", indicó en X el gobierno de la región de Valencia, la más afectada por las tormentosas lluvias.

Pese a que el temporal remitía al final de la mañana del lunes, la orden permitirá "actuar lo más rápidamente posible" en el rescate de las personas afectadas y evitar que vehículos "puedan verse atrapados en zonas que están inundadas", explicó en rueda de prensa el encargado de emergencias de la región valenciana, Juan Carlos Valderrama.

Inundaciones por lluvias

"Estamos hablando de aproximadamente 700 litros por metro cuadrado en 24 horas" que han caído en algunas zonas, agregó.

La agencia de meteorología de Valencia mostró en videos difundidos por X las calles convertidas en ríos que arrastraban vehículos en poblaciones de las provincias de Valencia y de Alicante.

Las autoridades dispusieron más de 15 helicópteros que trabajan sin descanso en el rescate de personas que permanecen en tejados de casas inundadas.

También la Unidad Militar de Emergencias (UME) mostró en otro video a tripulantes de un helicóptero de ese cuerpo bajar del aparato para rescatar a una mujer de avanzada edad.

"Se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas", insistió en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien habló de una "situación muy complicada" en Valencia.

Cambio climático

Según los científicos, el cambio climático provocado por la actividad humana está intensificando las tormentas mediterráneas que suelen afectar al este de España en otoño, cuando el mar conserva el calor acumulado durante el verano, favoreciendo una mayor evaporación y precipitaciones más intensas.

Esta misma semana, la Agencia Española de Meteorología anunció que septiembre fue el más cálido jamás registrado en la España peninsular, después de que el país experimentara el verano más caluroso de su historia entre junio y agosto.

Sin embargo, las fuertes lluvias han puesto en evidencia la falta de medidas oficiales para salvaguardar a las personas y bienes de las zonas afectadas especialmente de Valencia.

El 29 de octubre justamente se cumple un año de la tragedia provocada por las terribles inundaciones en esa ciudad española en 2024 y que dejaron al menos 229 fallecidos y desaparecidos.

FUENTE: Con información de EFE, bbc.com

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