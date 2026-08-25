Estiman alza del 3.4% para pagos de jubilados en 2027

Jubilados en EEUU tienen beneficios del Seguro Social y otros. En Miami lograron el primer lugar en actividades de voluntariado para adultos mayores per cápita, según una investigación. (AFP)

MIAMI.- Para este 14 de octubre se espera que la Administración del Seguro Social anuncie el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027, que probablemente sea de un aumento de 3.4% para los jubilados en sus pagos mensuales de la Seguridad Social del próximo año.

El monto obedece a que la inflación se moderó un poco en julio, tal como se esperaba.

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Según Mary Johnson, analista independiente de la Seguridad Social y Medicare, el ajuste estimado por costo de vida (COLA) para 2027 es inferior al 3.7% previsto en julio.

El COLA final suele anunciarse en octubre, pero Johnson calcula una estimación continúa utilizando los datos de inflación mensuales más recientes.

El índice de precios al consumidor, una medida amplia de los costos de bienes y servicios, subió un 3.4% en julio con respecto al año anterior, ligeramente por debajo del 3.5% de junio.

La tasa subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se ubicó en 2.5%, por debajo del 2.6% de junio. Ambas se mantienen por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

El COLA se basa en el "índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y empleados administrativos", o IPC-W. Esa cifra aumentó un 3.4%, por debajo del 3.5% de junio, pero aún por encima del 2.8% del COLA que los beneficiarios del Seguro Social comenzaron a recibir en enero

“Es dudoso que alguien esté celebrando, porque el 3.4% sigue siendo superior a la media, que ronda el 2.6%”, dijo Johnson.

"Estamos en un mundo nuevo y audaz, con precios y costes increíblemente altos”.

¿El nuevo monto beneficia a los jubilados?

El 3.4% es superior al aumento del 2.8% que recibieron los jubilados este año.

Esto podría ser beneficioso para los jubilados que tienen dificultades para hacer frente a la inflación, especialmente en necesidades como la atención médica, el transporte y la vivienda, en lo que gastan la mayor parte de su dinero.

Sin embargo, Johnson advierte que el incremento del beneficio no compensa, el alza de precios, por ejemplo, de la Parte D de Medicare.

El mes pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron la finalización del Programa de Estabilización de Primas de la Parte D, el 1 de enero de 2027.

“Sin los subsidios adicionales del programa piloto de la Parte D para reducir las primas, es probable que esto signifique que los beneficiarios de Medicare tendrán que pagar costos más altos", dijo Johnson.

Añadió que: “Será más importante que nunca estar atentos a los cambios y comparar las opciones durante el período de inscripción abierta de Medicare, del 15 de octubre al 7 de diciembre”.

Según analistas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, (CRFB por sus siglas en inglés) los altos ajustes por costo de vida también pueden “imponer costos significativos a un fondo de jubilación de la Seguridad Social que está a solo seis años de la insolvencia”, y que prevén un COLA aún menor, del 3,2%, para 2027.

Administradores del programa advierten que el fondo fiduciario de la Seguridad Social, que complementa los impuestos sobre la nómina para pagar las prestaciones mensuales, se agote a finales de 2032.

“Sin medidas, los beneficiarios se enfrentarán a un recorte abrupto del 22 % en sus prestaciones cuando se agote el fondo de jubilación y el programa se vea obligado a ajustar los gastos a los ingresos”, declaró el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB por sus siglas en inglés).

“Si se impusiera un recorte similar a los jubilados hoy en día, cada jubilado perdería 500 dólares al mes, más de lo que gasta un hogar promedio de jubilados en alimentos cada mes”.

Vienen recortes

CRFB analizó la posibilidad de establecer límites máximos para el COLA con el fin de mantener la solvencia del fondo fiduciario de la Seguridad Social.

Un límite fijo garantizaría a los beneficiarios el mismo ajuste por costo de vida, independientemente del monto de su prestación. Otra opción limitaría los ajustes por costo de vida pagados a los beneficiarios con mayores ingresos al mismo nivel que reciben los beneficiarios con ingresos más bajos, pero aún elevados.

En definitiva, por muchas ideas que se propongan, algunos afirman que corresponde a los votantes elegir al Congreso adecuado para impulsar una solución.

“Lamentablemente, se necesitan medidas firmes para resolver los problemas, y hemos tenido personas en cargos electos que simplemente pospusieron el problema, dejándoselo a los futuros legisladores”, dijo Luke Douglas, de 77 años, beneficiario del Seguro Social de Smithfield, Kentucky.

“Unos cobardes sin agallas. Soy infante de marina, así que puedo decirlo. Pero la verdad es que la culpa es de los votantes. No están informados sobre lo que sus representantes en el Congreso hacen o dejan de hacer, y aun así siguen votando por los mismos ineptos. Esto lleva a que personas mayores, muchas de ellas mayores que yo, sean excluidas del poder hace décadas”.

Ante la inminente insolvencia de la Seguridad Social, las elecciones de mitad de mandato de noviembre serán cruciales, según los analistas. Los congresistas elegidos en noviembre formarán parte del grupo que logre solucionar el problema de la Seguridad Social o, por el contrario, permitirá que se agote en 2032.

FUENTE: Con información de USA Today