Estudiantes de Harvard preguntan a Pedro Sánchez por casos de corrupción de su esposa y hermano

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, hace gestos mientras se dirige a los periodistas después de reunirse con el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, España, el 29 de julio de 2026.

MIAMI.- El encuentro de pedro Sánchez, jefe del gobierno de España, con estudiantes de la Universidad de Harvard no fue muy placentero. Sánchez tuvo que responder sobre los casos judiciales de su esposa, Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez.

A Gómez se le abrió un juicio como presunta responsable de los delitos de tráfico de influencias y malversación durante su actividad frente a la Universidad Complutense de Madrid.

CORRUPCIÓN Juez de España abre juicio a esposa de Pedro Sánchez por delitos que prevén 13 años de prisión

ESPAÑA Juez concluye la instrucción previo al juicio por corrupción contra la esposa de Pedro Sánchez

Ambos delitos prevén una pena de 13 años de prisión según la legislación penal española, de ser condenada. Además, tiene prohibición de salida de España y debe notificar cualquier cambio de domicilio.

También se ordenó investigar "la capacidad económica" para lo cual debe remitir las cinco últimas declaraciones fiscales ante eventuales responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.

Mientras que David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de Badajoz.

La razón de la corrupción en España

Un joven estudiante, le dijo a Sánchez: “Tengo mucha curiosidad personal, su fiscal general, su jefe de gobierno, asistente personal de su empresa, son investigados actualmente. Algunas personas están en la cárcel, están siendo juzgadas. ¿Qué piensa ante quienes creen que usted es una de las razones de la corrupción en España?”.

Luego de los aplausos al joven estudiante, el jefe del gobierno español, atinó a decir que “por supuesto que ha habido algunos casos de corrupción y que cuando suceden, sea el país que sea, hay que pedir al gobierno que responda de manera efectiva”.

De inmediato negó que los casos en los cuales están involucrados su esposa Begoña Gómez y su hermano David sean delitos de corrupción.

“Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mí, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión", señaló.

Reflexión que consistió en señalar que es gratificante ser presidente “porque uno puede hacer muchas cosas por su país”, y ahí dijo que están sus resultados y sus evidencias, “pero que sufrir ese ataque personal es muy difícil de asumir”.

Agregó: "Y es mucho más difícil, porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dices que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son", señaló dirigiéndose a quien le formuló la pregunta antes de recalcar: "Ese es otro asunto que lleva a la política sucia, pero no a la corrupción”.

Otro estudiante se refirió al espionaje con el programa Pegasus de su teléfono móvil y de varios ministros, del que se culpa a Marruecos, y planteó si eso tuvo algo que ver con el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental.

Sánchez contestó que es cierto que hubo ese hackeo por Pegasus y que no se sabe quién lo hizo, pero se abrió una investigación y se denunció.

Añadió que puede ser criticado por muchas cosas como presidente del gobierno, pero no cree que sus decisiones políticas muestren dependencia o falta de defensa de lo que considera valioso para el interés de los españoles.

No reconoció a Maduro

La posición española ante la situación en Venezuela, por los lazos del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

con este país, fue objeto de otra pregunta de un estudiante de la universidad que señaló que eso no encaja con las políticas que él dice defender.

Ante ello, aseguró que España no reconoció los resultados electorales de Nicolás Maduro (preso en una cárcel de Nueva York y espera juicio en junio de 2027) y que siempre aboga por elecciones libres, y recalcó que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos.

Rodríguez Zapatero está acusado ser “testaferro” de Nicolás Maduro y de haber obtenido beneficios en negocios de petróleo y oro.

El exjefe del gobierno de España enfrenta investigaciones judiciales por el caso de la línea aérea Plus Ultra que recibió un auxilio financiero del gobierno español, para lavado de dinero y por unas joyas de las cuales presuntamente no pagó los impuestos correspondientes y, además, están relacionadas con la firma de joyería Exclusividades Bagú y vinculados con una trama de corrupción y blanqueo de dinero en la estatal venezolana de petróleos, PDVSA.

FUENTE: Con información de The Objective/El Mundo/El País