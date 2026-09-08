Juez concluye la instrucción previo al juicio por corrupción contra la esposa de Pedro Sánchez

MADRID — Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados, entre otros.

El juez Juan Carlos Peinado concluyó este martes la tramitación del procedimiento antes de enviarla, previsiblemente, a juicio la esposa de Sánchez.

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El juez convocó a una audiencia preliminar a las acusaciones, que mantienen los cargos y solicitan 13 años de prisión para Gómez y seis años para la coacusada Cristina Álvarez. Las defensas, que piden el archivo de la causa, como también a la Fiscalía, antes de dictar la apertura de juicio oral con jurado popular, según fuentes jurídicas.

Begoña Gómez no compareció a la audiencia sin que hubiera trascendido una explicación al respecto. Tampoco compareció la asesora pagada por Moncloa, Cristina Álvarez, imputada por dedicar su jornada laboral a los intereses privados de Begoña Gómez. Según las fuentes consultadas, la asesora se encuentra todavía de vacaciones en Miami, donde viajó tras recuperar su pasaporte, reseña OKdiario.

Sin fecha de juicio

Después, el juez debería elevar el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de fijar fecha de juicio, que suele tardar en señalarse entre cuatro y ocho meses de media.

Peinado abrió la causa en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que la esposa de Sánchez codirigía, después de que el denominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en investigaciones periodísticas.

Peinado decidió procesarla el pasado 20 de junio por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La acusación popular afirma que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (institución pública y una de las universidades más prestigiosas de España) "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento".

La acusan, además, de un delito de malversación por el "destino a usos privados" del trabajo de su asesora, pagada con fondos públicos.

La acusación popular pide, asimismo, que declaren en el juicio un centenar de testigos, entre ellos el presidente Pedro Sánchez.

En su escrito de defensa de cara al futuro juicio, conocido la semana pasada, Gómez solicita su absolución y niega que aprovechase "su vínculo matrimonial" con el jefe del Ejecutivo para conseguir una cátedra universitaria, así como que obtuviera beneficio económico.

FUENTE: Con información de EFE / OKDiario