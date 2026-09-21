lunes 21  de  septiembre 2026
CORRUPCIÓN

Juez de España abre juicio a esposa de Pedro Sánchez por delitos que prevén 13 años de prisión

La decisión implica enviar a Begoña Gómez ante un jurado por tráfico de influencias y malversación y dar por terminada la investigación rechazada por la defensa

La esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, durante la primera sesión de la comisión investigadora impulsada por el PP el 13 de noviembre de 2024 &nbsp;

La esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, durante la primera sesión de la comisión investigadora impulsada por el PP el 13 de noviembre de 2024

 

EFE/Archivo
Por Elena Moreno

MADRID.- El juez Juan Carlos Peinado decidió abrir juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno de España Pedro Sánchez, con un jurado popular como presunta responsable de los delitos de tráfico de influencias y malversación durante su actividad frente a la Universidad Complutense de Madrid.

Ambos delitos prevén una pena de 13 años de prisión según la legislación penal española.

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Peinado prohibió a Gómez la salida del país y que notifique cualquier cambio de domicilio. También ordenó investigar "la capacidad económica" para lo cual le solicitó que remita las cinco últimas declaraciones fiscales ante eventuales responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.

La apertura de juicio oral se extiende a la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, a la que se atribuye el delito de malversación, pero excluyó al empresario Juan Carlos Barrabés, quien es investigado por la Fiscalía Europea, se informó.

El juez Peinado que tomó la decisión dos días antes de su jubilación, rechazó de esta manera los alegatos de la defensa de la esposa de Sánchez, que buscaban la nulidad del proceso penal.

Juicio contra esposa de Sánchez

Con este fallo judicial, el juez pone fin a una investigación que arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia del llamado Sindicato Manos Limpias contra la primera dama española, basada en informaciones de prensa.

En principio, Gómez había sido imputada por cuatro delitos en los que habría incurrido en su actividad profesional como directora de una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid, pero el juez decidió este lunes que fuese enjuiciada solamente por tráfico de influencias y malversación.

En su decisión, el juez Peinado hace referencia al "cambio radical" que tuvo la actividad profesional de Gómez desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno en 2018, con "decisiones públicas favorables" a la cátedra que "pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

Gómez "proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público" en el marco de la financiación de la cátedra, según la información.

El delito de tráfico de influencias se habría configurado con Gómez en la puesta en marcha de su cátedra extraordinaria en la Complutense.

En el caso de la malversación, el juez consideró una el uso particular de un software creado para la cátedra de la Universidad Complutense y el empleo recurrente de la asesora de La Moncloa para su actividad económica.

En caso de condena

Si Gómez es condenada en el juicio tendrá que asumir la responsabilidad civil por el gasto en el que incurrió la universidad en el software usado por Begoña y que se calcula en 113,000 euros, monto en reclamación por la institución educativa.

El juez Peinado también acordó la averiguación de la capacidad económica de Gómez “a través del Punto Neutro judicial, librándose oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la remisión de sus últimas cinco declaraciones del Impuesto sobre la Renta".

Durante el proceso se sumaron distintas acusaciones populares, y también rechazos por parte de agrupaciones cercanas al PSOE que este lunes calificaron la decisión judicial de “arbitraria e injusta”.

El fallo judicial contra Gómez y que afecta a Sánchez se suma a los procesos penales que se siguen contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sus dos hijas, su asistente y varios españoles y venezolanos por el caso del rescate de la línea aérea Plus Ultra.

FUENTE: Con información de EFE, elmundo.es

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