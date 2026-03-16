Reino Unido trabaja con sus aliados en plan "viable" para reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Keir Starmer plantea que, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas que hayan llegado de forma regular a Reino Unido deberán contar con empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, mostrar un nivel alto de inglés, y no recibir ayudas sociales

LONDRES.- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que el Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan "viable" para reabrir el estrecho de Ormuz, la vía crucial de transporte de petróleo que Irán cerró tras iniciarse la guerra en Oriente Medio.

En declaraciones a la prensa, Starmer sostuvo: "Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y aliviar los impactos económicos".

También puntualizó que el Reino Unido "no se dejará arrastrar a una guerra más amplia". Esto luego de que Donald Trump exhortara el sábado a los países que dependen del petróleo que transita por el estrecho de Ormuz a garantizar su seguridad en coordinación con Estados Unidos.

Situado entre Irán y Omán, el estrecho de Ormuz es particularmente estratégico para la exportación de hidrocarburos. Una quinta parte de la producción mundial de petróleo y una quinta parte del gas natural licuado transitan por Ormuz.

Irán lo ha señalado como objetivo en represalia por los ataques israelo-estadounidenses, para hacerlo impracticable y perturbar la economía mundial para presionar a Washington.

El Reino Unido informó el 7 de marzo que Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas en la guerra en Oriente Medio.

"Estados Unidos comenzó a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas destinadas a impedir que Irán lance misiles en la región", indicó el ministerio en X.

Petrolero en el estrecho

Un petrolero con bandera pakistaní cruzó el domingo el estrecho de Ormuz manteniendo encendido su sistema de rastreo, según datos del sitio MarineTraffic, lo que "sugiere que algunos transportes quizá se benefician de un paso seguro negociado" con Irán.

Este buque, cargado de petróleo crudo, "entró en la zona económica exclusiva iraní el 15 de marzo a las 11h33 GMT y cruzó el estrecho de Ormuz a las 14h43 GMT", escribió MarineTraffic en X.

La plataforma agregó: "Este tránsito se produce después de varias semanas de tráfico fuertemente reducido en esta vía marítima estratégica".

Pakistán depende del petróleo y del gas procedentes del Golfo Pérsico. La semana pasada, su marina comenzó a escoltar los barcos que transportan combustible para garantizar la continuidad del suministro.

FUENTE: Con información de AFP