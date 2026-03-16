España se desmarca de sus socios de UE: rechaza los ataques a Irán en la ONU

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz "debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal.

GINEBRA .- España se desmarcó abiertamente de países de la Unión Europea sobre la situación de Irán en el debate que se da en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU , al rechazar las “acciones unilaterales” de EEUU e Israel al país islámico en una intervención que no incluyó los ataques del régimen iraní en Oriente Medio.

"Irán es el país de Masha Amini, no lo olvidamos, pero también es el de las niñas víctimas del bombardeo de la escuela de Minab", señaló este lunes el embajador español ante la ONU Marcos Gómez, que lidera la delegación del gobierno de Pedro Sánchez.

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El diplomático condenó en su intervención la represión interna de la Guardia Revolucionaria contra la población y aunque mencionó los ataques iraníes contra países vecinos pidió el cese de los mismos, informaron agencias.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatía el informe de la Misión de investigación de la ONU para Irán que cubría hechos anteriores al inicio de la actual guerra y se pusieron de manifiesto posiciones oscilantes de muchas delegaciones sobre las actuaciones de Irán.

Desde comienzos de marzo, el gobierno español ha manifestado una postura calificada de hostil contra EEUU en medio del conflicto en Oriente Medio, entre la que destaca la negativa a que EEUU use sus bases militares contra Irán.

Posición de España sobre Irán

Gómez aludió tanto a la joven Mahsa Amini cuya detención y asesinato por no llevar correctamente el hiyab desencadenó una ola de protestas en septiembre de 2022, como al ataque que, según Irán, causó la muerte de más de 150 escolares de ese país en el actual conflicto bélico.

España, aseguró, "rechaza las acciones unilaterales de Estados Unidos e Israel", y también pidió "el regreso al derecho internacional".

España se sumó a la preocupación de otros países europeos sobre la represión de las recientes protestas que dejaron miles de ciudadanos iraníes muertos.

Indicó que las "ejecuciones sumarias de manifestantes son gravísimas violaciones del derecho internacional", y por otro lado condenó la represión sistemática contra las mujeres en Irán.

Otros países de la ONU

Por su parte, la delegación de Alemania señaló en su intervención que el régimen iraní debe "poner fin a sus ataques injustificados a los vecinos y a las vías de navegación", sin citar las agresiones de Israel y EEUU, y señaló que "el pueblo de Irán debe poder determinar libremente su futuro".

Francia agregó que "una solución diplomática duradera es necesaria para poner fin a la guerra y para que Irán deje de ser una amenaza para los vecinos y toda la comunidad internacional".

Italia también se centró en las críticas a la represión de los derechos humanos en el régimen de los ayatolás, y fuera de la UE, Reino Unido aseguró que la represión de los manifestantes en meses previos fue "uno de los episodios más violentos de la historia de Irán".

El embajador iraní ante la ONU, Ali Bahreini, señaló que la Misión con las “injustas denuncias” ha "exagerado deliberadamente" cuestiones internas del país para "justificar la agresión".

FUENTE: Con información de EFE