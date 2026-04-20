lunes 20  de  abril 2026
GUERRA

Europol localiza a 45 niños ucranianos trasladados a la fuerza

La ONU asegura disponer de pruebas de que "las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad" en la guerra contra Ucrania

Esta fotografía tomada el 8 de abril de 2023 muestra juguetes de niños en una valla de la estación de tren de Kramatorsk, en medio de la invasión rusa a Ucrania. Los ucranianos en la ciudad oriental de Kramatorsk depositaron flores el 8 de abril en un pequeño monumento en la estación central de trenes un año después de que los misiles rusos impactaran en el centro de transporte matando a decenas.&nbsp;

Esta fotografía tomada el 8 de abril de 2023 muestra juguetes de niños en una valla de la estación de tren de Kramatorsk, en medio de la invasión rusa a Ucrania. Los ucranianos en la ciudad oriental de Kramatorsk depositaron flores el 8 de abril en un pequeño monumento en la estación central de trenes un año después de que los misiles rusos impactaran en el centro de transporte matando a decenas. 

Genya SAVILOV / AFP

LA HAYA.- La agencia de policía europea Europol anunció el lunes haber encontrado el rastro de 45 niños nacidos en Ucrania que fueron desplazados a la fuerza, tras una investigación coordinada basada en fuentes de información públicas.

El objetivo de la operación era identificar y localizar a niños trasladados a la fuerza o deportados hacia los territorios ucranianos temporalmente ocupados por Rusia, a la propia Rusia y a Bielorrusia.

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La investigación fue coordinada con Europol junto a 40 investigadores procedentes de 18 países, la Corte Penal Internacional (CPI) y otros socios no gubernamentales.

Tras la investigación que tuvo lugar los días 16 y 17 de abril en La Haya, se recabó información relativa a 45 niños que fue transmitida a las autoridades ucranianas para ayudarlas en sus investigaciones en curso, indicó Europol en un comunicado.

La información incluye "las rutas seguidas durante los desplazamientos forzados", "las personas que facilitaron la deportación" o incluso "los campamentos o centros a los que los niños fueron llevados", detalla el comunicado de la agencia.

Niños desplazados a la fuerza

En marzo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania dijo disponer de pruebas de que "las autoridades rusas han cometido crímenes contra la humanidad, concretamente deportaciones y traslados forzosos, así como desapariciones forzadas de niños".

La comisión indicó que Rusia había deportado o trasladado a "miles" de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania, de los cuales se habían confirmado 1205 casos en el momento de la declaración.

Según Kiev, cerca de 20.000 niños ucranianos fueron desplazados a la fuerza.

Rusia afirma, por su parte, haber trasladado a algunos niños ucranianos desde sus hogares u orfanatos con el fin de protegerlos de las hostilidades.

FUENTE: Con información de AFP

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