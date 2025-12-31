miércoles 31  de  diciembre 2025
ANUNCIO

Eurostar reanuda progresivamente el servicio de trenes

La circulación entre Londres y la Europa continental quedó interrumpida, lo que alteró los planes de numerosos viajeros en esta época de alta demanda, con trenes cancelados y retrasos importantes.

Se muestra a viajeros en la estación de St. Pancras en Londres el 30 de diciembre de 2025, mientras se detiene el servicio de trenes Eurostar entre Gran Bretaña y Europa continental.

Se muestra a viajeros en la estación de St. Pancras en Londres el 30 de diciembre de 2025, mientras se detiene el servicio de trenes Eurostar entre Gran Bretaña y Europa continental.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Eurostar reanudaba progresivamente este miércoles su servicio de trenes entre Reino Unido y la Europa continental tras el incidente que interrumpió el tráfico en el túnel bajo el Canal de la Mancha, anunció la compañía.

"El incidente relacionado con el suministro eléctrico en el túnel bajo el Canal de la Mancha se resolvió durante la noche. El túnel ha recuperado su plena capacidad", indicó Getlink, la empresa que gestiona el túnel.

Lee además
Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025.
Perú

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto
Turistas y viajeros abordan un tren que sale de la estación en Machu Picchu Pueblo, Perú, el 27 de enero de 2024, la mayoría de ellos habiéndose quedado varados desde una huelga general.
SUCESOS

Muere maquinista en choque frontal de trenes de turismo en la ruta a Machu Picchu; 40 heridos

"El tráfico en el túnel bajo el Canal de la Mancha se reanudó esta noche en ambos sentidos", precisó el operador en un comunicado.

La circulación entre Londres y la Europa continental quedó interrumpida, lo que alteró los planes de numerosos viajeros en esta época de alta demanda, con trenes cancelados y retrasos importantes.

La situación se fue normalizando progresivamente el miércoles por la mañana.

"Prevemos operar todos nuestros servicios hoy, pero debido a las repercusiones, todavía podrían producirse retrasos y cancelaciones de última hora", señaló la compañía ferroviaria Eurostar.

Por su parte el servicio Le Shuttle, que transporta vehículos entre Francia y Reino Unido, también sufría algunos retrasos el miércoles.

Según la cadena francesa de información BFMTV, algunos pasajeros permanecieron atrapados toda la noche en un Eurostar, sin electricidad, calefacción ni acceso a los baños.

En la estación de St. Pancras en Londres y en la estación del Norte en París, la AFP recogió testimonios de pasajeros sobre las penurias nocturnas, en su mayoría turistas de fin de año.

"12 horas de retraso" para Christelle Renouf, residente de Caen (norte de Francia), que empañaron el final de su "hermoso viaje" de Navidad a Londres con su esposo e hijos.

Después de una salida retrasada 45 minutos el martes por la noche, su tren se detuvo una hora "porque faltaba personal" y luego se inmovilizó una segunda vez, justo antes del túnel, porque un catenario "se había caído sobre el vagón 4".

Este incidente en la red británica se sumó al problema relacionado con la alimentación eléctrica en el Túnel del Canal de la Mancha el martes.

"Nos decían todo el tiempo que el tren iba a partir en 20 minutos y nunca partía. No había nada en el bar. Nos dieron galletas y agua hacia las tres de la mañana, cuando todos dormían o intentaban dormir. Estábamos bloqueados sin electricidad ni agua y sin wifi", precisa.

"Vi a una señora sufrir una crisis de pánico", contó mientras desembarcaba del tren en París.

La compañía, que también tiene trayectos a Bruselas y Amsterdam, entre otros, transportó el año pasado un número récord de 19.5 millones de clientes, 850,000 más que en 2023.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Eurostar suspende todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas

Irán amenaza "actuar con firmeza" si las protestas por el alto costo de la vida provocan "desestabilización"

100 rituales para el Año Nuevo: decidir, cerrar y comenzar otra vez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.
SUCESO

Joven de 17 años muere en accidente con arma en joyería de Sawgrass Mills

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Erik Martin, de 45 años.
ARRESTADO

Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados