miércoles 5  de  agosto 2026
SALUD

Experto indica que radiación del Sol seguirá siendo peligrosa en el eclipse del 12 de agosto

Los científicos advierten que observar un eclipse sin protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en los ojos

Eclipse.

Eclipse.

PIXABAY

Un experto en oftanmología explicó que "el principal problema" con el eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto es que "genera una falsa sensación de seguridad", por lo que ha recordado que la radiación del Sol seguirá siendo "igual de peligrosa".

El miembro del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO), el doctor Sergio Eguiza lanzó la advertencia, y en relación con fenómenos pasados, recordó que se han producido "casos de pacientes que acuden días después con una mancha central en la visión que ya no desaparece". Por ello, ha insistido en que observar un eclipse sin protección adecuada puede causar daños graves e irreversibles en los ojos.

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Así, Eguiza ha destacado la retinopatía solar, que se produce cuando la radiación daña los fotorreceptores de la retina, provocando lesiones que pueden ser permanentes y que, en muchos casos, no se perciben hasta días después. Para prevenirla, y como única forma segura de ver este acontecimiento, aboga por el uso de gafas homologadas con filtros solares certificados ('ISO 12312-2' con marca CE).

Al respecto, ha informado de que estas lentes cuentan con tres capas de protección, siendo la primera un filtro que bloquea el 97 por ciento de la radiación infrarroja. Por su parte, el segundo elimina el mismo porcentaje de radiación ultravioleta, mientras que el tercero reduce el 99,99 por ciento de la luz visible, evitando daños graves en los ojos.

Tras indicar que estas gafas homologadas para eclipses solares se pueden utilizar encima de las graduadas, ha recordado que "es importante que queden bien ajustadas a la cara, sobre todo en el caso de los niños, que a veces se las quitan sin darse cuenta". "Por eso, conviene estar pendientes de ellos para asegurarse de que las usan correctamente durante todo el eclipse", ha destacado.

No se deben utilizar prismáticos

En cuanto a los métodos a no emplear, ha subrayado que es necesario obviar las gafas de sol comunes, así como evitar el uso de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares profesionales. Sí se puede optar por métodos indirectos, como la proyección con una cámara estenopeica.

Por último, y una vez indicado que se debe hacer pausas periódicas durante la observación, ha declarado que "si tras el eclipse se experimenta visión borrosa, aparición de manchas, destellos o distorsiones, es fundamental acudir inmediatamente a un especialista para una evaluación ocular".

FUENTE: Con información de Europa Press

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