Cuatro eventos astronómicos prometen sorprender desde los cielos este mes agosto

MIAMI.- Durante este mes de agosto, la astronomía señala varios eventos que ocurrirán en los cielos, pero particularmente tres de ellos, un eclipse total de sol, la lluvia de estrellas Perseidas y una Luna llena ofrecerán una oportunidad única para disfrutarlos en EEUU o en cualquier otro país donde te encuentres, según reportes especializados.
También prevé conjunciones planetarias que sorprenderán a los observadores aficionados y que la astrología considera pueden influir en los signos del zodíaco.
Desde este lunes tres de agosto, cuando Mercurio, muy cercano al sol, alcanzó un punto más alto, y la Luna y Saturno se visualizaron juntos en el cielo, una cadena de fenómenos astronómicos ocurrirá en los cielos, según la NASA y publicaciones.
Fenómenos imperdibles de agosto
Las fechas más destacadas para preparar los binoculares son:
• 12 de agosto. Un Eclipse Total de Sol recorrerá parte de Groenlandia, una puntita de Portugal, Islandia y cruzará el norte de España.
- También se podrá apreciar la mejor lluvia de Perseidas con decenas de meteoros o polvo espacial que caerán en la Tierra, bajo la luna nueva, lo que será un espectáculo para EEUU y República Dominicana este 2026, según la NASA.
- Ambos fenómenos coincidirán ese día con una alineación de los planetas Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno antes del amanecer, formando un impresionante desfile planetario, lo que convierte este día en una de las jornadas celestes más completas del año.
- También el Cometa 10P/Temel 2, “silencioso y milenario”, podrá ser observado entre las estrellas con binoculares y podría encontrarse durante todo el mes de agosto.
• 16 de agosto. Ocurrirá el acercamiento importante de Venus y Luna, lo cual podrá observarse en un cachito de Luna durante cuatro días en algunos países que podrán seguirlo por su brillo. La Luna tendrá una magnitud- 10.6 y Venus de -4.3.
• 20 de agosto. Habrá Luna cuarto creciente que sucede cuando el satélite aumenta su superficie y la mitad de su cara parece estar más llena. Esto tendrá particular impacto en el signo zodiacal de Escorpio, según la astrología.
• 27 al 28 de agosto. Ocurrirá el Eclipse Parcial profundo de Luna que durará un promedio de tres horas y podrá ser visto en el continente americano en todas sus fases, según informaciones.
FUENTE: Con información de la NASA; cientec.org.cr; red Instagram