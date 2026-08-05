miércoles 5  de  agosto 2026
TERRORISMO

La ONU insta a reforzar la estrategia contra Estado Islámico ante su "creciente uso" de IA

El Estado Islámico usa la tecnología para comunicaciones cifradas, plataformas digitales y hasta para ataques con drones

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La ONU instó este miércoles a reforzar su estrategia contra el Estado Islámico (Dáesh) ante su “creciente uso” de la inteligencia artificial para comunicaciones cifradas, las plataformas digitales, los activos virtuales y los ataques con drones u otros sistemas no tripulados.

Así lo aseguró Oguljeren Niyazberdiyeva, representante de la oficina de la ONU para la lucha contra el terrorismo, en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la amenaza que plantea el terrorismo yihadista.

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Según explicó, continúa amenazando distintas regiones aprovechándose de su fragilidad y de conflictos armados prolongados a pesar de que los Estados miembros han logrado “limitar las capacidades del grupo en varios escenarios”.

Niyazberdiyeva declaró: “La amenaza sigue siendo particularmente aguda en partes de África, especialmente en el Sahel y la cuenca del lago Chad”.

En los últimos años, el Sahel —especialmente Malí, Burkina Faso y Níger— se ha convertido en el epicentro del terrorismo yihadista, al albergar dos de las filiales más poderosas de Al Qaeda y Dáesh —dos organizaciones yihadistas rivales con aspiraciones de instaurar un califato global—, que amenazan la seguridad regional y la de Europa.

ONU pide respuesta colectiva

El Dáesh mantiene también una importante presencia en la República Democrática del Congo y Mozambique, donde “continúan perpetrando atentados mientras amplían el reclutamiento y las zonas en las que operan” pese a la presión de las medidas contra el terrorismo.

Ante esta situación, la ONU llama a reforzar la respuesta colectiva mediante el intercambio de información, la gestión de fronteras, la cooperación en materia de justicia penal, las investigaciones financieras y respuestas coordinadas.

Pero, “siempre de acuerdo con el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho de los refugiados”, dijo Niyazberdiyeva en una aparente alusión a prácticas abusivas aplicadas por algunos estados como detenciones arbitrarias, devoluciones en caliente o uso desproporcionado de la fuerza militar.

"La amenaza que plantea Dáesh seguirá evolucionando. Nuestra respuesta colectiva debe evolucionar al mismo ritmo", concluyó.

FUENTE: Con información de EFE

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