Familiares de víctimas exigen justicia a un año de las inundaciones en Valencia: "Cada minuto contaba"

Los manifestantes sostienen pancartas durante una marcha para conmemorar el primer aniversario de las inundaciones mortales del año pasado y exigir responsabilidades en Valencia el 25 de octubre de 2025.

MADRID.- Varios cientos de manifestantes comenzaron a congregarse el sábado, 25 de octubre, en la ciudad de Valencia , en el este de España, para rendir homenaje a las víctimas de las mortíferas inundaciones de octubre de 2024 y protestar contra la gestión de la catástrofe.

Algunos de ellos llevaban pancartas con el lema "¡Justicia!" , observó un periodista de AFP presente en el lugar.

Esta manifestación se produce casi un año después de las lluvias torrenciales que causaron la muerte de 229 personas en la región de Valencia, la peor catástrofe de este tipo en el país desde hace varias décadas.

El desastre provocó la ira de los damnificados, que criticaron la gestión de la alerta y los servicios de rescate, en un contexto de polémica entre el gobierno central de izquierdas en Madrid y las autoridades regionales de derechas sobre las competencias de unos y otros en estos ámbitos.

Exigen responsabilidades

Los residentes de la zona siguen exigiendo incansablemente responsabilidades al presidente regional, Carlos Mazón, al que acusan de no haberles avisado con suficiente antelación del peligro de las lluvias torrenciales.

"Esa alarma aquí ya llegó prácticamente cuando todos estaban ahogados", denunció Rosa Álvarez, presidenta de una asociación de víctimas de la tragedia, a AFP poco antes del inicio de la concentración en Valencia. Ese día perdió a su padre, de 80 años.

"Cada minuto contaba...", se lamenta esta mujer de 51 años, que deplora la gestión de las autoridades.

Por su parte, Carlos Mazón, cuya actuación el 29 de octubre de 2024 sigue siendo objeto de investigación por parte de los medios de comunicación españoles, se ha defendido en numerosas ocasiones asegurando que la magnitud del fenómeno climático era imprevisible y echando la culpa al gobierno de izquierdas.

Según una encuesta publicada a principios de octubre por el diario El País, el 71% de los valencianos encuestados considera que Mazón debería dimitir.

Además de estas manifestaciones, el miércoles está previsto en Valencia un homenaje de Estado a las víctimas, coincidiendo con el primer aniversario de las inundaciones, al que asistirán el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.

FUENTE: Con información de AFP