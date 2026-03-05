Diosdado Cabello reacciona al posible retorno de María Corina Machado con advertencia pública

Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.

CARACAS - El número dos del chavismo, Diosdado Cabello , realizó una advertencia a la Nobel de la Paz, María Corina Machado , ante el anuncio de que regresará al país en las próximas semanas, asegurando que le tiene preparada “una sorpresa”.

La declaración fue realizada durante su programa televisivo Con el Mazo Dando , transmitido por el canal estatal VTV, donde el dirigente chavista reaccionó a versiones que circulan sobre un eventual retorno de la líder de Vente Venezuela .

Durante la emisión, Cabello mencionó una supuesta comunicación enviada por su personaje conocido como “La Sifrina”, en la que se afirma que el entorno de Machado estaría difundiendo la idea de un regreso al país durante los días de Semana Santa, entre finales de marzo y comienzos de abril.

El funcionario oficialista comentó en tono irónico que espera estar “en forma” para recibirla, aunque evitó ofrecer detalles sobre lo que implicaría la advertencia. “No voy a decir cuál es la sorpresa que le tengo”, expresó.

"Retórica del chavismo"

Cabello también acusó a Machado de haber perdido respaldo político en Estados Unidos, al tiempo que aseguró que la líder opositora estaría intentando establecer nuevas alianzas con sectores del Partido Demócrata y con antiguos aliados internacionales.

En sus declaraciones, el dirigente chavista reiteró señalamientos contra Machado, a quien responsabilizó de promover acciones de confrontación política contra el régimen.

Vuelta a la Patria

Machado, el domingo pasado, 1 de marzo, a través de un video colgado en sus redes sociales, anunció su regreso en “pocas semanas para preparar una nueva gigantesca victoria electoral”.

La dirigente salió de Venezuela en diciembre pasado rumbo a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz, luego de pasar más de un año en la clandestinidad.

En sus múltiples reuniones políticas, se entrevistó con el presidente Donald Trump, a quien agradeció las acciones que ejecutó el 3 de enero que dieron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que ahora purgan prisión en Brooklyn, Nueva York.

Machado aún mantiene un alto capital política, pese a su ausencia en Venezuela, de acuerdo con la más reciente encuesta divulgada por la firma Megánalisis, tiene un 70.6% de preferencias en intención de voto.

La Nobel de la Paz, recorrerá a Venezuela, una vez que esté de vuelta en el país, así lo anunció Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, partido al cual pertenece la líder opositora.

Alviárez dio la información en una rueda de prensa que efectuó en Barquisimeto, estado Lara (occidente), pero no precisó la fecha de llegada de Machado, quien tiene más 80 días fuera de Venezuela y ahora se encuentra en Estados Unidos, donde ha realizado múltiples encuentros políticos.

Los dirigentes de Vente Venezuela se proponen también hacer recorridos en el país antes de la llegada de su máxima representante.

