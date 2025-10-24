sábado 25  de  octubre 2025
ARTES VISUALES

Recuperan cuadro de Picasso desaparecido en España

La misteriosa desaparición del cuadro Naturaleza muerta con guitarra, pintado en 1919 por el artista español, despertó gran curiosidad en los medios españoles

Una persona observa las obras de la exposición Picasso. Lo sagrado y lo profano, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 15 de octubre de 2023, en Madrid.&nbsp;

Una persona observa las obras de la exposición "Picasso. Lo sagrado y lo profano", en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 15 de octubre de 2023, en Madrid. 

Europa Press/Ricardo Rubio

MADRID.- La Policía Nacional española anunció el viernes que fue recuperado un cuadro de Pablo Picasso, desaparecido a principios de octubre cuando debía ser trasladado de Madrid a Granada. Indicaron que la obra probablemente nunca se cargó en el camión de transporte.

La misteriosa desaparición del cuadro Naturaleza muerta con guitarra, pintado en 1919 por el célebre artista español, despertó una gran curiosidad en los medios españoles.

EVENTOS

Days to Shine abre su edición 2025 en Miami con brillo, emoción y orgullo latino
EVENTOS

Days to Shine abre su edición 2025 en Miami con brillo, emoción y orgullo latino
La Reina de la Salsa, Celia Cruz. 
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

De acuerdo con la policía nacional, esta obra valorada en unos 600.000 euros desapareció a comienzos de octubre durante su traslado desde Madrid a una exposición en la ciudad de Granada, en Andalucía (sur).

El cuadro debía exponerse en la Fundación Caja Granada, pero cuando el personal del museo desembaló las piezas enviadas para la muestra, advirtieron que la obra no estaba.

La fundación revisó sus cámaras de seguridad y comprobó que no se registró incidente alguno en su recinto e interpuso una denuncia ante la policía nacional.

Este viernes los agentes celebraron en un comunicado que la obra fue recuperada y facilitaron imágenes en las que se veía a los expertos analizándola.

"Las primeras investigaciones apuntan a que el cuadro podría no haber llegado a ser cargado en el camión de transporte" que debía llevarlo a Granada, indicaron las autoridades, sin dar más detalles.

Legado de Picasso

El alto valor de las obras de Picasso, dos de sus cuadros superaron los 140 millones de dólares en subastas en los últimos años, las han convertido en favoritas de los ladrones.

Especialmente sonado fue el robo en 1976 de más de 100 cuadros del artista expuestos en el Palacio de los Papas de la ciudad francesa de Aviñón, uno de los más importantes de la historia, aunque finalmente todos fueron recuperados.

Nacido en 1881 en Málaga, en el sur de España, y fallecido en 1973 en Mougins, en el sureste de Francia, Pablo Picasso está considerado como uno de los pintores más destacados de la historia.

FUENTE: AFP

Temas
La diseñadora española Juana Martín trae sus "Sueños de verano" a Miami

NFL reitera que Bad Bunny se presentará en el Super Bowl

Guitarra de la ruptura de Oasis se vendió en por 386.000 dólares

INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

RUPTURA DE RELACIONES

Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá
RUPTURA DE RELACIONES

Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá

LISTA OFAC

Congresistas de Miami celebran sanciones de EEUU contra Gustavo Petro
LISTA OFAC

Congresistas de Miami celebran sanciones de EEUU contra Gustavo Petro

Por DANIEL CASTROPÉ
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro 
INVESTIGACIÓN

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

En la lista negra

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia
En la lista negra

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE