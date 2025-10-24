Recuperan cuadro de Picasso desaparecido en España

Una persona observa las obras de la exposición "Picasso. Lo sagrado y lo profano", en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 15 de octubre de 2023, en Madrid.

MADRID.- La Policía Nacional española anunció el viernes que fue recuperado un cuadro de Pablo Picasso , desaparecido a principios de octubre cuando debía ser trasladado de Madrid a Granada. Indicaron que la obra probablemente nunca se cargó en el camión de transporte.

La misteriosa desaparición del cuadro Naturaleza muerta con guitarra, pintado en 1919 por el célebre artista español, despertó una gran curiosidad en los medios españoles.

De acuerdo con la policía nacional, esta obra valorada en unos 600.000 euros desapareció a comienzos de octubre durante su traslado desde Madrid a una exposición en la ciudad de Granada, en Andalucía (sur).

El cuadro debía exponerse en la Fundación Caja Granada, pero cuando el personal del museo desembaló las piezas enviadas para la muestra, advirtieron que la obra no estaba.

La fundación revisó sus cámaras de seguridad y comprobó que no se registró incidente alguno en su recinto e interpuso una denuncia ante la policía nacional.

Este viernes los agentes celebraron en un comunicado que la obra fue recuperada y facilitaron imágenes en las que se veía a los expertos analizándola.

"Las primeras investigaciones apuntan a que el cuadro podría no haber llegado a ser cargado en el camión de transporte" que debía llevarlo a Granada, indicaron las autoridades, sin dar más detalles.

Legado de Picasso

El alto valor de las obras de Picasso, dos de sus cuadros superaron los 140 millones de dólares en subastas en los últimos años, las han convertido en favoritas de los ladrones.

Especialmente sonado fue el robo en 1976 de más de 100 cuadros del artista expuestos en el Palacio de los Papas de la ciudad francesa de Aviñón, uno de los más importantes de la historia, aunque finalmente todos fueron recuperados.

Nacido en 1881 en Málaga, en el sur de España, y fallecido en 1973 en Mougins, en el sureste de Francia, Pablo Picasso está considerado como uno de los pintores más destacados de la historia.

FUENTE: AFP