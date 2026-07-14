martes 14  de  julio 2026
ROBO

FBI busca a sospechoso de asaltar una sucursal de Wells Fargo en Miami Lakes

El hombre ingresó a la entidad financiera, exigió dinero a un empleado y escapó sin causar heridos. Las autoridades divulgaron varias fotografías para solicitar la colaboración de la comunidad

El FBI divulgó una de las imágenes del hombre buscado por el robo ocurrido en una sucursal de Wells Fargo en Miami Lakes.

El FBI divulgó una de las imágenes del hombre buscado por el robo ocurrido en una sucursal de Wells Fargo en Miami Lakes.

CORTESÍA FBI MIAMI
Otra toma del presunto responsable captada durante el atraco que permanece bajo investigación federal.

Otra toma del presunto responsable captada durante el atraco que permanece bajo investigación federal.

CORTESÍA FBI MIAMI
Las fotografías forman parte de la evidencia difundida para facilitar la identificación del individuo.

Las fotografías forman parte de la evidencia difundida para facilitar la identificación del individuo.

CORTESÍA FBI MIAMI
Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para ubicar al hombre relacionado con el asalto ocurrido el lunes.

Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para ubicar al hombre relacionado con el asalto ocurrido el lunes.

CORTESÍA FBI MIAMI
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió la colaboración del público para identificar al hombre señalado como responsable de un robo ocurrido en una sucursal de Wells Fargo en Miami Lakes.

De acuerdo con la agencia federal, el hecho se registró alrededor de las 9:25 a.m. del lunes 13 de julio en la oficina ubicada en el bloque 15615 y la 67 avenida del noroeste del condado Miami-Dade.

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La investigación preliminar indica que el individuo entró al banco y exigió dinero a uno de los empleados antes de abandonar el lugar con una cantidad de efectivo que no ha sido revelada.

El FBI precisó que durante el asalto no se reportaron personas lesionadas.

Otra toma del presunto responsable captada durante el atraco que permanece bajo investigación federal.

Otra toma del presunto responsable captada durante el atraco que permanece bajo investigación federal.

Como parte de las pesquisas, los investigadores difundieron varias imágenes del presunto responsable con la esperanza de que algún ciudadano pueda aportar información que facilite su identificación y ubicación.

El caso es investigado conjuntamente por el Departamento del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), el Grupo de Trabajo contra Delitos Violentos y Fugitivos del Sur de Florida y el FBI.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre este caso o pueda reconocer al hombre que se comunique con el 1-800-CALL-FBI o envíe una denuncia a través del portal oficial de la agencia.

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