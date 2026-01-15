Fiscalía Antidroga pide que no se admita la querella contra Zapatero por presunta colaboración con Maduro

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que no admita la querella interpuesta por Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" del exdictador venezolano, Nicolás Maduro , al considerar que no hay indicios delictivos.

En su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide la desestimación al considerar que los hechos no son constitutivos de los delitos denunciados "ni de ningún otro". "El fiscal no aprecia que los hechos presenten unos mínimos caracteres de delitos, aclara.

Antidroga sostiene que los hechos recogidos en la querella "no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico". "Además, unos están igualmente basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial, y otros están siendo ya investigados en otros procedimientos abiertos", aclara.

El Ministerio Público expone que "en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva", sino que recoge "conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

El único "hecho indiciario", sostiene Antidroga, es la existencia de una acusación formal por tráfico de drogas en Estados Unidos contra Maduro "y otros altos cargos del régimen venezolano (...) entre los que no se encuentra" Zapatero.

Con esta información, el fiscal mantiene que "no se puede deducir en modo alguno la implicación" del expresidente español "en esas actividades de tráfico de drogas".

Rodrìguez Zapatero y Pedro Sànchez / AFP El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, abraza al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero durante el 26º Congreso de la Internacional Socialista en Madrid el 27 de noviembre de 2022. AFP / ARCHIVO

La querella no exlica el supuesto papel de Zapatero

La Fiscalía indica que en la querella "tampoco se explica mínimamente el papel concreto que el querellado habría desempeñado en el organigrama" del Cártel de los Soles.

Por el contrario, "todo lo que cita no son auténticos hechos que permitan deducir el más mínimo acto de preparación, favorecimiento o ejecución" de un delito de tráfico de drogas.

Y señala que la querella tampoco presenta hechos que se puedan incluir, "ni siquiera de manera indiciaria", con el delito de blanqueo de capitales.

El fiscal resume que "la posible implicación o participación del querellado en todos los delitos que se le imputan" en la querella presentada por Hazte Oír deriva "únicamente de la relación continuada, directa y privilegiada" con Maduro y su cúpula.

"De ello deducen que el querellado 'se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Maduro y su Gobierno, incluidas las delictivas'", precisa Antidroga.

Además, Fiscalía expone que "la habitual y exitosa colaboración" de Antidroga con las autoridades americanas "en la persecución de delitos de tráfico de drogas" permite afirmar que "cualquier indicio de la comisión por el querellado de un delito de tráfico de drogas" hubiera "sido comunicado por las autoridades judiciales".

No ve indicios de blanqueo de Capital

Por otro lado, el Ministerio Fiscal señala que el apartado de la querella que se dedica "expresamente" al enriquecimiento del expresidente "sí señala auténticos hechos que merecen ser analizados para comprobar si presentan indiciariamente caracteres de delito".

Pese a que considera que algunos documentos --como su declaración de bienes o sus actividades como presidente del Gobierno-- presentan "datos ciertos e incontestables", todo lo demás "deja de tener esa base fáctica necesaria y se convierte en informaciones publicadas".

Unas informaciones, a su juicio, "claramente insuficientes para fundamentar" una investigación penal: "Lo que justifica la apertura de una investigación judicial es precisamente lo contrario, la presunta procedencia ilícita de los fondos".

Así las cosas, el fiscal reitera que "en modo alguno resultan indicios de que el dinero o los bienes procedan de una actividad relacionada con el tráfico de drogas" que señala la querella.

Petición de Hazte Oír

En la querella, recogida por Europa Press, Hazte Oír apuntaba a la posible comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos "en el extranjero".

Hazte Oír pidió al tribunal como medidas cautelarísimas que retire a Zapatero su pasaporte, le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer ante el juzgado cada siete días. Además de instar la declaración como investigado del expresidente, también solicitó que se llamase como testigos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

La asociación sostenía en la querella que "lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí". "Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final", apuntaron desde Hazte Oír.

Además, aseguró que la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro".

A juicio de la organización, "esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes".

Hazte Oír afirmó que esta querella es la primera de una serie de acciones judiciales que llevarán a cabo contra Zapatero "por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano".

Expertos señalan que Zapatero ha cumplido un papel determinante en la defensa del régimen de Nicolás Maduro. Aseguran que ha actuado como voceros de los señalamientos de la dictadura socialista, aunque oficialmente se mostraba como imparcial.

FUENTE: Con información de AFP