Francia refuerza su seguridad ante nuevas manifestaciones calificadas de "muy alto riesgo"

Oficiales de policía permanecen en una tienda Franprix que fue saqueada por presuntos manifestantes.

Los trabajadores protegen las ventanas de una compañía de autos con tablas de madera un día antes de nuevas protestas nacionales en París el 30 de octubre de 2026.

PARIS — Francia se prepara para enfrentar este sábado su tercera jornada de protestas en tres semanas, considerada por el gobierno como de muy alto riesgo de alteraciones del orden público debido a la violencia, saqueos y destrucción.

La primera jornada de estas manifestaciones contra el alto costo de la vida, el 17 de octubre, dio lugar a escenas de caos, con edificios públicos incendiados y saqueos de miles de comercios en los centros de las grandes ciudades, especialmente en París, Lyon (centro-este) y Marsella (sureste).

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Esas manifestaciones convocaron entre 550.000 personas, según la policía, y 800.000, de acuerdo con el sindicato de izquierda CGT.

Por este motivo, el dispositivo policial fue significativamente reforzado durante la segunda convocatoria, el 24 de octubre, cuando en un clima mayoritariamente pacífico, entre 410.000 y 800.000 personas se manifestaron, con algunos hechos de violencia aislados.

Para este sábado, que coincide con la fiesta de Halloween, se ampliará un dispositivo de seguridad "excepcional", afirmó el jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien alertó de una jornada "de riesgo muy elevado de alteraciones del orden público".

El ministro se refirió a "numerosos llamados a cometer saqueos" en las redes sociales. Unos 70.000 policías y gendarmes serán movilizados.

Cierre de servicios

En París se cerrarán más de 40 estaciones del metro y los servicios de tranvía también se verán afectados.

"Se prevén episodios de violencia urbana comparables a los del 17 de octubre a lo largo de toda la jornada", advirtió una fuente del entorno del ministro.

"Se temen intentos de destrozos y saqueos", añadió la misma fuente.

Tras la violencia del sábado 17 de octubre, el ministro del Interior entonó su mea culpa y reconoció que habían perdido el control en algunas ciudades, por lo que presentó su dimisión, que fue rechazada por el presidente Emmanuel Macron.

Puja en la justicia

El sábado, las concentraciones estarán autorizadas, "pero no en los centros de las ciudades" y se desarrollarán "en las zonas periféricas", como el 24 de octubre, enfatizó Núñez.

Sin embargo, a última hora del viernes, los recorridos de la manifestación presentados por la CGT y los "chalecos amarillos" en París eran objeto de una puja en la justicia, luego de que el Tribunal Administrativo autorizó el desfile por la célebre plaza de la Bastilla como quieren los organizadores.

El ministro del Interior no tardó en anunciar que apelarán esta decisión en defensa del orden público.

"Estamos en un Estado de derecho; vamos a recurrir porque, si hemos suspendido este cortejo, es porque hubo daños, hubo enormes destrozos que se cometieron el 17 de octubre, saqueos", declaró Núñez.

El Consejo de Estado es el órgano competente para pronunciarse en este caso y podría emitir su decisión durante la noche del viernes.

La violencia en las manifestaciones ha sido promovida por la izquierda y el islamismo.

FUENTE: Con información de AFP