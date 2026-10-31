Francia revive llamados a nuevas protestas a partir del lunes, en una marcha que deja más de 200 detenidos

Un manifestante grita consignas durante una marcha que convoca más protestas, en Paris el 31 de octubre de 2026

PARIS. -En la tercera jornada de protestas en Francia , sindicatos de estudiantes y otros grupos iniciaron este sábado una marcha por las calles de París , por el alto costo de la vida y deterioro de los servicios públicos, pero de forma limitada, tras las medidas del Consejo de Estado de prohibir recorridos en el centro de la ciudad.

Los manifestantes, que sumaron unos 15,000 según cálculos, llamaron a nuevas protestas y bloqueos en centros educativos y universidades para el martes 3 y el jueves 5 de noviembre próximo, tras dos semanas de vacaciones que concluyen el lunes.

Reiteraron la convocatoria a una huelga general pautada para ese último día en medio de un clima de calma con mucha presencia policial, este sábado.

La manifestación terminó con más de 290 arrestos por parte de la policial, informó el Ministerio del Interior.

Desde este viernes en la noche, el gobierno impuso toques de queda en varias zonas de la ciudad para todo el fin de semana.

Marcha para más bloqueos

Los manifestantes iniciaron su recorrido en la Puerta de Bagnolet para evitar disturbios y duras medidas de seguridad, se informó

Las protestas del movimiento de Chalecos Amarillos y estudiantes, que comenzaron a finales de septiembre con bloqueos bajo el argumento del deterioro de la educación pública, han sido restringidos por el gobierno en un intento de desactivar las movilizaciones que han generado violencia, pero los estudiantes de oponen a la medida.

"Si el Gobierno sigue negándose a hacer algo al respecto, sigue haciendo oídos sordos y se niega a responder a las reivindicaciones de los jóvenes, seguirá siendo objeto de movilizaciones", advirtió Manon Moret, secretaria general de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (Unef), en declaraciones a la prensa justo antes del comienzo de la marcha.

Restricciones en París

Tras la decisión del Consejo de Estado y sus medidas restrictivas numerosas estaciones de metro de París están cerradas y se mantienen controles a los pasajeros tanto en París como en la periferia. La vigilancia incluye también medios aéreos, indicaron agencias.

El ambiente de excepción se acentúa también en los locales comerciales y bancos protegidos con paneles de contrachapado instalados en busca de prevenir posibles destrozos y saqueos como en anteriores jornadas.

Según el ministro de Interior, Laurent Nuñez, unos 3,000 comercios fueron violentados en la manifestación del 17 de octubre pasado, por lo cual justificó este viernes las restricciones a las manifestaciones por el "muy alto riesgo" de nuevos incidentes.

España se blinda

Mientras, también en España comercios de la 'milla de oro' de Madrid y de otras ciudades españolas como Barcelona y San Sebastián se blindaron aún más este sábado ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma anónima Blocus en diferentes puntos del país.

En Bilbao y San Sebastián, los comerciantes protegen sus locales ante la amenaza de posibles saqueos y disturbios alentados en redes sociales por Blocus.

Los Mossos d'Esquadra, policía regional de Barcelona, aunciaron que desplegarán un dispositivo "de máximos" ante la nueva convocatoria de Blocus, que el pasado sábado provocó el caos en la ciudad, al activar el nivel 4 de alerta, el máximo establecido, en previsión de una concentración "combativa" en la que muchas personas puedan volver a delinquir.

FUENTE: Con información de EFE, AFP