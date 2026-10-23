Estudiantes piden seguir protestas tras reunirse con Macron: "Queremos propuestas concretas"

Así quedaron los vehículos quemados durante las protestas por el 'alto costo de vida', en la calle de París, foto tomada el 18 de octubre de 2026.

PARIS .- Las organizaciones de estudiantes franceses pidieron este viernes mantener las movilizaciones tras ser recibidos por el presidente Emmanuel Macron, que trataba de aplacar su descontento, detonante de un movimiento de protesta que se ha trasladado a otros sectores y trajo como consecuencia actos violentos el sábado pasado.

Tras ese encuentro en el Elíseo con el jefe del Estado, por vez primera desde el inicio de la crisishace tres semanas, los representantes de las asociaciones de estudiantes de enseñanza media reconocieron ciertos avances, pero reclamaron medidas concretas.

Según sus portavoces, Macron se mostró abierto a una reforma del sistema de acceso a la universidad, que ellos quieren derogar de forma total.

Los estudiantes, que reclaman mejoras en los institutos, mejores condiciones de estudio y la sustitución de los docentes ausentes, exigieron decisiones precisas.

Estas podrían llegar el próximo lunes, cuando les ha dado cita el primer ministro, Sébastien Lecornu, que puede responder a algunas de sus reivindicaciones.

“Queremos mantener el pulso”, aseguró en la cadena BFMTV el vicepresidente de la asociación Les Lycéens!, Louis Letoublon.

El representante estudiantil acusó al gobierno de “improvisación” y consideró que las propuestas “no son satisfactorias”, por lo que aseguró que mantendrán los bloqueos de institutos tras las vacaciones escolares de las dos próximas semanas.

“Queremos propuestas concretas, cifras”, insistió.

Ante llamados de saqueos y destrozos

El ministro de Interior, Laurent Núñez, anunció este viernes el despliegue de 70,000 policías y gendarmes en todo el país, ante la convocatoria de nuevas protestas y la constatación de llamadas en las redes a cometer saqueos y destrozos.

“Seremos implacables con los saqueadores y los alborotadores. Las instrucciones que he dado son de que se actúe con la máxima firmeza”, expresó en una rueda de prensa, en un mensaje de advertencia a quienes busquen escenas de caos como las que se vivieron el fin de semana pasado, cuando se calcula que unos 3,000 comercios sufrieron daños.

Indicó que se ha observado que, más allá de las convocatorias a manifestar de una serie de sindicatos, organizaciones estudiantiles y diversas formaciones políticas, hay también “numerosos llamamientos” desde la “extrema izquierda radical” en las redes sociales a “cometer actos de violencia”.

Además, vuelven a producirse numerosas llamadas que dan cuenta de saqueos y que, evidentemente, “son mensajes transmitidos por los alborotadores”, dijo el ministro.

Justificó la decisión del presidente Macron de restringir el número de manifestaciones autorizadas y consentirlas solo fuera del centro urbano de las ciudades.

En cuanto a, los 70,000 funcionarios del orden público, precisó que habrá unidades movilizadas de todo tipo, incluido fuerzas especializadas y de élite, así como otros efectivos que normalmente no se despliegan para esta clase de misiones.

Igualmente, habrá más policía judicial y administrativa trabajando para tratar las detenciones, así como helicópteros en París y vehículos blindados, tipo Centauro, desplegados por todo el país.

“Lo que ocurrió el 17 de octubre es totalmente inaceptable y, por lo tanto, haremos todo lo que esté en nuestras manos para impedir esos saqueos, esas agresiones y esos ataques a edificios públicos”, prometió.

Atentado terrorista

El presidente francés afirmó que el atentado “terrorista-racista” que este viernes causó un muerto y cinco heridos en las afueras de París marca “un punto de inflexión en el país”, y lo atribuyó al “ambiente de inestabilidad que están creando ciertos “discursos”.

FUENTE: Con información de EFE