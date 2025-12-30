martes 30  de  diciembre 2025
Tecnología

Gigante tecnológico TSMC anuncia comienzo de producción en masa de semiconductores avanzados 2nm

TSMC es el mayor fabricante mundial de semiconductores utilizados en todo, desde teléfonos inteligentes hasta misiles; tiene entre sus clientes a Nvidia y Apple

El logo del fabricante taiwanés de chips de alta generación  TSMC.

El logo del fabricante taiwanés de chips de alta generación  TSMC.

AMBER WANG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TAIPEI — El gigante tecnológico taiwanés TSMC comenzó la producción en masa de sus semiconductores avanzados de 2 nanómetros (nm), que abren la puerta a un mayor rendimiento para la inteligencia artificial, anunció la empresa el miércoles.

"La tecnología de 2nm (N2) de TSMC comenzó su producción en serie en el cuarto trimestre de 2025, como estaba previsto", informó el grupo en un comunicado publicado en su página web.

Los chips serán la "más avanzada tecnología de la industria de semiconductores en términos de densidad y eficiencia energética", agregó.

TSMC es el mayor fabricante mundial de semiconductores utilizados en todo, desde teléfonos inteligentes hasta misiles, y tiene entre sus clientes a Nvidia y Apple, que han destinado miles de millones de dólares a la adquisición de semiconductores, servidores y centros de datos.

Más de la mitad de los semiconductores del mundo y casi todos los más avanzados, utilizados en la tecnología de inteligencia artificial, son fabricados en Taiwán.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

