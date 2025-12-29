No solo NVIDIA: INFINOX analiza las acciones tecnológicas en alza

Un primer plano de la pantalla de una computadora con velas en el fondo

Hoy en día las inversiones están al alcance de nuestras manos, y esto, por supuesto, es una excelente noticia. Sin embargo, invertir sin conocimiento es bastante riesgoso. En este sentido, debes mirar bien las tendencias y realizar análisis exhaustivos para saber en qué invertir. La tecnología, por ejemplo, es una de las grandes ganadoras gracias al avance de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), y el rápido desarrollo de chips cada vez más avanzados. Empresas como Nvidia, Microsoft, o Alphabet suelen coronarse en los más altos puestos.

Hemos hablado con expertos del Software de inversión INFINOX para analizar las acciones de las principales empresas de tecnología, y también de algunas menos conocidas, y cómo se han comportado en el mercado.

Principales tecnológicas actuales según los expertos de Infinox

Desde INFINOX, nos han hecho saber que, la mayoría de las empresas tecnológicas que han alcanzado gran relevancia en el mercado, son aquellas que han logrado alcanzar altos niveles de venta, y al mismo tiempo han presentado grandes avances en las tecnologías más importantes de la actualidad.

“Llevamos ya un tiempo hablando de las inteligencias artificiales, al punto que puede llegar a ser cansino, pero es que la revolución de las IAs es lo que está impulsando actualmente el futuro de la humanidad en el corto a mediano plazo, esto significa que, quienes logren emplearla en un mayor número de funcionalidades, serán las empresas a las que mejor les vaya”. En este sentido, destacó a empresas como Microsoft y Nvidia, así como Alphabet y Oracle, sin dejar de lado a OpenAI, pionera en el desarrollo de estas tecnologías.

Sin embargo, existen empresas que, a pesar de ser algo infravaloradas en el sector, también cuentan con un gran potencial, lo cual nos lleva a nuestra siguiente sección.

Empresas infravaloradas con gran potencial en tecnología

Existen empresas poco conocidas del sector, y algunas conocidas que durante un tiempo estuvieron estancadas, pero que actualmente están volviendo con fuerzas. Una de estas es Adobe, que tras quedarse atrás debido a los altos precios de sus suscripciones, parece estar retomando la senda del éxito, en especial por la gran cantidad de formas creativas en que han empleado herramientas IA. La empresa, principalmente centrada en la producción multimedia, ha logrado ganarse nuevamente el respeto del público, en especial de los diseñadores y en el mundo de la publicidad online y creación de contenido.

Nice, una empresa centrada en la creación de software y apps para negocios también se muestra interesante, aunque de momento sus acciones son bastante baratas. Endava, que se centra en la creación de infraestructuras digitales y transformación digital, también está ganando terreno. Y Fiserv, centrada en la tecnología de la comunicación, también se muestra como una opción interesante de inversión.

Conclusión

Si bien la industria tecnológica suele presentar a los mismos 10 competidores de siempre, resulta ser mucho más grande, y existen muchas opciones para invertir desde internet. Los expertos de INFINOX insisten en la diversificación de las inversiones, pero con sentido y con un análisis previo que reduzca tus posibilidades de perder fondos.

Recuerda que invertir en CFD es riesgoso ya que se trata de operaciones complejas, por lo que no debes invertir con dinero que necesites para vivir, siempre ten un presupuesto y atente a él en todo momento.

Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.