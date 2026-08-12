Una noche en pleno atardecer: España aguarda el eclipse solar total

BURGOS. -Millones de europeos y aficionados de todo el mundo mirarán al cielo este miércoles durante un inusual eclipse solar total que cruzará parte del continente y sumirá una zona de España en la oscuridad durante el atardecer.

Este fenómeno astronómico poco frecuente, el primero de este tipo en la Europa continental desde 2006, arrancará en Rusia alrededor de las 17H00 GMT, cruzará el hemisferio norte y pasará sobre Groenlandia y luego el Atlántico.

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Además de una parte de Islandia, el eclipse cruzará en diagonal España, desde el noroeste atlántico hasta las islas Baleares en el Mediterráneo, por donde debería desaparecer alrededor de las 18H30 GMT.

Es como "un día de Navidad que pasa cada 100 años", dijo la ministra española de Ciencia, Diana Morant, a la radio pública RNE.

Fuera de esa franja diagonal, donde en principio no entrarán Madrid ni Barcelona, el fenómeno será parcial, como ocurrirá en Francia, Canadá, África Occidental o Estados Unidos.

Cuando la Luna oculta completamente el Sol, se crea una inquietante oscuridad y las temperaturas bajan. Desorientados, los animales se comportan de forma inusual.

"Las aves empiezan a revolotear por todas partes, los perros empiezan a ladrar. Esa reacción de la naturaleza es uno de los grandes alicientes de la totalidad", explicó a la AFP el astrofísico británico Graham Jones, que estudiará el eclipse desde el pequeño pueblo de Fontanil de los Oteros, en el norte de España.

El espectáculo será fugaz. La fase de totalidad durará menos de dos minutos, como máximo, en las zonas más afortunadas.

Pero el fenómeno en su conjunto, desde que la Luna empiece a tapar el Sol hasta que vuelva a desaparecer, se extenderá casi dos horas.

El evento ofrecerá a los científicos una oportunidad poco frecuente de estudiar la atmósfera del Sol y su capa más externa, con la esperanza de acercarse a los secretos de los vientos solares y del campo magnético de la estrella.

Fiebre por el eclipse

La fiebre por el eclipse se apoderó en los últimos días de España, que aguarda curiosa y en pleno periodo estival su día con dos noches.

Conseguir los lentes para observarlo con seguridad se convirtió en una carrera contrarreloj, con las existencias agotadas en muchos comercios.

"Desde el viernes que estuve preguntando, [no hay] por ningún lado. En Amazon ya no llegan, o sea, es imposible", lamentaba a la AFP Mabel, en Barcelona.

Quienes llevan meses preparándose son los cazadores de eclipses, aficionados a la astronomía que persiguen estos fenómenos por el mundo.

Para su fortuna, la previsión es que "los cielos estén poco nubosos" en la mayor parte de España, dijo Rubén del Campo, portavoz de la agencia meteorológica española Aemet.

Segundo destino turístico mundial, España espera que el eclipse repercuta favorablemente en su economía.

El azar astronómico recompensó, además, a partes de la conocida como "España vaciada", zonas del interior más rural y despoblado, que tendrán los mejores puntos de visión.

"Al día recibimos cincuenta llamadas de dónde alojarse, dónde verlo, dónde aparcar", explica a la AFP Laura del Teso, trabajadora de la oficina de turismo de Benavente, una tranquila localidad del noroeste, que "nunca" había vivido algo similar.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, el eclipse podría tener una contribución neta a la economía nacional de unos 400 millones de dólares, con casi 450.000 turistas adicionales en las principales zonas.

- Riesgo de incendios -

Pero la esperada afluencia de turistas, especialmente en lugares poco acostumbrados a ellos, suscitó también la inquietud de las autoridades, que llamaron a la prudencia.

Las temperaturas superarán los 35 °C en la mayor parte de España y podrán incluso rebasar los 40 °C en algunas zonas del noreste.

La Aemet calificó el riesgo de incendio como "muy alto" o "extremo" en gran parte del país, en medio de un verano marcado por devastadores fuegos.

Este riesgo, según los especialistas, se verá incrementado por la presencia de cientos de miles de personas en zonas muy áridas.

Así, las autoridades prevén hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales por carretera hacia la franja donde habrá el eclipse total.

Para evitar la masificación, se habilitaron puntos de observación, y se reforzaron los efectivos de seguridad y emergencia para el primer eclipse total en la España peninsular en más de un siglo.

Otros dos eclipses podrán verse, no obstante, en los próximos dos años: uno total el 2 de agosto de 2027 en el extremo sur y uno anular el 26 de enero de 2028 que cruzará del suroeste hacia el noreste.

FUENTE: Con información de AFP