Gobierno español proclama que el reinado de Felipe VI no es cuestionable

"Lo que tiene que ocurrir es que tanto usted como yo respetemos el marco constitucional y lo respetemos en la Jefatura del Estado, nada más", ha replicado la 'número dos' del Gobierno español.

La vicepresidenta ha añadido que para la convocatoria de ese referéndum tendría que darse el caso de que los partidos políticos lo llevaran en sus programas electorales y ha dejado claro que no hay nada parecido en los planes del Gobierno.

"No está previsto ningún referéndum que nos haga desembocar en una reforma de la Constitución de esa envergadura", ha enfatizado Calvo, añadiendo, no obstante que en una democracia se pueden "someter a debate todas las cuestiones".

Iñarritu ha rebatido esa última afirmación recordando los vetos con los que sistemáticamente se topan en el Congreso las iniciativas relativas a la Monarquía, sobre todo ahora que la Justicia española insiste que aún no se ha manifestado sobre la investigación que realiza sobre una supuesta transacción millonaria en la que aparece el nombre del rey emérito Juan Carlos.

"Entiendo que la situación no es fácil ni debe ser cómoda para ustedes, pero no nos pueden hacer tragar con ruedas de molino", ha dicho, reprochando al Gobierno que, ante el supuesto "derrumbe del juancarlismo" se pretenda crear el "nuevo mito del felipismo ejemplar".

Ese es, a su juicio, el objetivo de la gira que los reyes de España están realizando por varios lugares del país en lo que ha definido como una "campaña de mercadeo para ocultar lo que ocurre", cuando en realidad el rey Felipe VI busca acercarse al pueblo y reactivar la economía tras el trágico confinamiento que produjo la pandemia de coronavirus en el país ibérico.

Tras exigir respeto a la Constitución y a la Jefatura del Estado, la vicepresidenta Calvo ha recordado las dificultades que entraña una reforma de la Carta Magna, cuando la prioridad ahora es recuperar la economía del país.

"La Jefatura del Estado no está en cuestión en este país, es nuestro marco constitucional lo es para usted y para mi desde posiciones diferentes, pero no hay más, no inventemos ninguna otra situación", ha zanjado Calvo.