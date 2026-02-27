viernes 27  de  febrero 2026
Opinión

Guadiana en La Quimera

Antonio Suárez Salazar, popularmente conocido como Guadiana, nos ofrece un recital en el Tablao La Quimera, en calle de los cuchilleros, acompañado por las uñas de Jesús de Rosario y el compás de Paquetito

Claudio Reina

Claudio Reina

Antonio Suárez Salazar.

Antonio Suárez Salazar.

David Fernández/Antonio Suárez Salazar
Por Claudio Reina

El Guadiana es un río del sudoeste de la península ibérica. A la altura de Badajoz toma rumbo sur hasta llegar a Huelva. Y es, durante este trayecto, que hace fronteras entre España y Portugal. Una quimera es aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo.

Mañana, 28 de febrero, el río desembocará sus metales bajo el imaginario de la noches madrileñas. Antonio Suárez Salazar, popularmente conocido como Guadiana, nos ofrece un recital en el Tablao La Quimera, en calle de los cuchilleros, acompañado por las uñas de Jesús de Rosario y el compás de Paquetito.

No es sólo la abundancia de flamenco lo que hará este río desbordarse, tampoco las quimeras que se sentarán en la enea, impregnadas de sueño y raza, de abolengo y dinastía. Es el bronce que resurge de su garganta, con la voluntad de Dios y el latir de su origen, que emana ancestro y sangre y empapa los corazones como el tañer de las campanas.

Guadiana, sobrino de Porrina de Badajoz y tío de todos los flamencos, arrastra en su voz siglos de cante, con la tradición extremeña por los cuatro costados su pecho vibra por tientos. Para hablar de Guadiana debemos hablar de metal. Su voz es alquimia de campana y yunque, un metal que nació afilado y se fraguó en compás, dándole a la música una dimensión brillante, diríase que hasta de luz.

A la guitarra, Jesús de Rosario, un tocaor con más tablas que mil teatros y una sensibilidad que, tras años de oficio, araña almas a su antojo, y ayudará al río a desbordarse como sólo hacen las buenas tormentas. Toda esta quimera sucederá sobre el temblor de Paquetito, quien a dominio del compás, retumbará los tangos y las bulerías.

28 de febrero, a las 12 de la noche, en el Tablao La Quimera, Guadiana, un cantaor de índole, nos enseñará los secretos de su pellizco, rugiendo arenas y tallando al oro...

Antonio Suárez Salazar
Antonio Suárez Salazar.

Antonio Suárez Salazar.

