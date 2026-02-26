jueves 26  de  febrero 2026
Cristiano Ronaldo compra el 25% de un equipo de fútbol en España

El astro portugués Cristiano Ronaldo, actualmente miembro del Al Nassr de Arabia Saudita, es ahora uno de los propietarios del equipo español Almería

El portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto en el campo durante un partido entre su Al Nassr y el Al-Fateh, el 26 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LISBOA.- La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.

Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cruzan caminos durante el encuentro amistoso en el que ambos participaron en Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo vs Messi en el Mundial 2026: el duelo que nunca llegó… por fin es posible
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025. 
Kylian Mbappé hace historia en el Real Madrid e iguala el récord goleador de Cristiano Ronaldo

"La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.

El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí".

Ese movimiento inversor fue realizado a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva.

"Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.

Ronaldo, que milita actualmente en el Al Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.

De 41 años, el delantero luso participará el próximo verano boreal en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.

México golea a Islandia

Con jugadores de la liga local, la selección de México goleó este miércoles 4-0 a Islandia en un partido de preparación para el Mundial 2026 que se jugó en el estadio La Corregidora, en Querétaro, donde fueron homenajeadas las fuerzas armadas mexicanas.

El entrenador Javier "El Vasco" Aguirre armó un once inicial con seis jugadores (de siete convocados) de las Chivas del Guadalajara, que actualmente lideran el torneo local Clausura 2026.

"Lo que más me gustó fue el atrevimiento y la actitud, y la comunión con la gente", comentó Aguirre. "Me voy contento en términos generales. Más allá del resultado, me da mucho gusto que haya jugadores que levanten la mano".

FUENTE: AFP

