viernes 27  de  febrero 2026
MÚSICA

Tini Stoessel anuncia fechas en España de la gira "FUTTTURA"

Tini ya visitó España en 2021, 2022 y 2023 con su Tini Tour, que le llevó a plazas como el Movistar Arena, en Madrid, y el Palau San Jordi de Barcelona

La cantante y actriz Tini ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.

Cortesía/Tapiz Media Group

Cortesía/Tapiz Media Group

MADRID.- La actriz y cantante argentina Tini Stoessel, conocida como Tini, visitará España en enero de 2027 con su gira FUTTTURA TOUR, con la que recorrerá Madrid, Barcelona y Valencia, ciudades en las que ofrecerá dos conciertos, informó este viernes la promotora Artist Publicist Comunicación.

Tras el lanzamiento en 2024 de su último álbum, Un mechón de pelo y la publicación de su versión en directo, Tini se embarcó en su FUTTTURA TOUR, que considera la gira más ambiciosa de su carrera.

Ese mismo año colaboró con la banda británica Coldplay en la canción We pray.

Gira

La argentina, intérprete de éxitos como Miénteme, La_Original.mp3, Cupido o Universidad, ha llenado hasta en nueve ocasiones Tecnópolis, uno de los recintos más grandes de su país natal, vendiendo más de 300.000 tickets.

La gira internacional pasará por grandes estadios de Latinoamérica, con fechas ya conocidas en Chile, Uruguay y Perú, además de sumar cuatro nuevos conciertos en las ciudades argentinas de Córdoba, Tucumán, Rosario y Salta.

Tini ya visitó España en 2021, 2022 y 2023 con su Tini Tour, que le llevó a plazas como el Movistar Arena, en Madrid, y el Palau San Jordi de Barcelona, además de participar en varios festivales.

FUENTE: EFE

