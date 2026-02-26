jueves 26  de  febrero 2026
Shakira vuelve a España a tres años de separarse de Gerard Piqué

El regreso de Shakira a España marca una nueva etapa de la artista en el país que vio nacer y crecer a sus hijos Milan y Sasha; dejando atrás el pasado agridulce

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el pasado quedaron los días de sufrimiento para Shakira en España, no solo por su mediática separación de Gerard Piqué sino también por las complicaciones de salud que su padre enfrentó en el país ibérico así como los conflictos económicos que lidió con Hacienda.

Aseguran que la intérprete colombiana pisará nuevamente suelo español para instalarse temporalmente en Madrid durante septiembre, ciudad que le servirá de base en la etapa europea de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026
Shakira inicia su segunda vuelta por México.
Shakira vuelve a México con concierto gratuito en el Zócalo

Así lo hizo saber Leticia Requejo en El tiempo justo. Según lo reportado por la periodista: "realizará una gira de conciertos que se centrará únicamente en la capital, hará una residencia en la ciudad".

Shakira actuó por última vez en dicha ciudad en la ceremonia de clausura de la Copa Davis 2019, en la Caja Mágica. Previamente, la intérprete se había presentado el 3 de julio de 2018 en Madrid como parte de la gira El Dorado World Tour.

"Según reveló la periodista Leticia Requejo, 'ahora mismo no tiene casa' en la ciudad, por lo que deberá optar por opciones como un hotel de lujo, un lujoso piso de alquiler o incluso una residencia privada, adaptada a sus necesidades de privacidad y comodidad. De momento, no ha impuesto condiciones específicas para su estancia, lo que facilita las negociaciones y refleja su disposición a adaptarse por esta cita ineludible con su público español", reseñó la revista ¡HOLA!.

El regreso de Shakira a España marca una nueva etapa de la artista en el país que vio nacer y crecer a sus hijos Milan y Sasha; dejando atrás el pasado agridulce.

