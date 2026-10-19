Gobierno francés cita a directivos de las principales redes sociales tras las violentas protestas

Miles de comercios y propiedades resultaron dañadas en los disturbios del sábado pasado en Francia (AFP)

PARIS -- El gobierno de Francia citó para este martes a los directivos de las principales redes sociales tras las violentas protestas del pasado fin de semana que degeneraron en saqueos, incendios, destrucción de negocios y propiedades en París y en siete localidades francesas.

“Como continuación de nuestra movilización, mañana mismo por la mañana me reuniré con los representantes de las principales plataformas de redes sociales para analizar la situación y definir, de manera conjunta, las acciones que se deben emprender”, explicó la secretaria de Estado de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff,

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En un mensaje anterior, Le Hénanff informó que artículos robados durante los saqueos del fin de semana “se están ofreciendo a la venta en ciertas plataformas” y ha pedido su “retirada sin demora de estos anuncios”.

“Asimismo, deberán colaborar estrechamente con los servicios del Estado para que los revendedores sean procesados. Tales comportamientos no quedarán impunes. No lo vamos a pasar por alto”, advirtió

La reunión contará también con presencia de representantes de los ministerios del Interior y de Justicia.

Un video “espontáneo” de TikTok se hizo viral en septiembre tras difundirse como fecha clave el 17 de octubre y conectó con estudiantes, sindicatos, asociaciones de profesores, jubilados y el resurgimiento del movimiento de los Chalecos Amarillos, un grupo de protestas que surgió en 2018.

Condenan desorden y violencia

Las autoridades francesas condenaron el “desorden” y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado con el argumento del "alto costo de la vida".

En paralelo a las manifestaciones, hubo graves disturbios y ataques a sedes de ayuntamientos, como el de Limoges, que fue incendiado, así como saqueos de comercios. Al menos 2.397 personas fueron detenidas y 997 policías resultaron heridos, según datos del gobierno francés.

El presidente de la Federación del Comercio, Alexandre Bompard, calculó que 1.500 comercios fueron saqueados y en total, 3.000 negocios fueron afectados. Clama para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir.

FUENTE: Con información de Europa Press/ RTVE