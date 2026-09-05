sábado 5  de  septiembre 2026
ESPAÑA

Gobierno de Sánchez toma control del puerto de Ceuta para alojar migrantes; ceutíes se oponen

Los vecinos han mostrado su indignación y exigieron la paralización inmediata de las obras y recuerdan que la autoridad portuaria rechazó la medida

Este mismo sábado, comenzaron a instalar las carpas en el puerto de Ceuta (Europa Press)

Este mismo sábado, comenzaron a instalar las carpas en el puerto de Ceuta (Europa Press)

Por Elena Moreno

MADRID — Un nuevo foco de enfrentamiento se abrió entre los vecinos y comerciantes de Ceuta y el gobierno de Pedro Sánchez. Los habitantes de la ciudad norteafricana se oponen a la medida de toma del puerto de Ceuta y autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad española, tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Marruecos a finales de julio.

Este mismo sábado, 5 de septiembre, comenzó la instalación de las carpas en la zona del muelle Poniente, que se materializó, además, con espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario. También con áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad.

Lee además
Miles de ceutíes salieron a las calles en protesta por la invasión de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.
AGRIA CELEBRACIóN

SOS Ceuta: la ciudad autónoma une a millones de españoles contra Sánchez
Solidaridad con Ceuta, en Miami.
FLORIDA

Claman en Miami por la defensa de Ceuta frente a consulado español

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, firmó hoy la orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para tomar el control del puerto y, según explicaron fuentes del despacho, autoriza la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

Después de la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta, muchos de ellos volvieron voluntariamente a su país de origen; sin embargo, todavía permanecen en la ciudad española algunos miles de ellos, de los que muchos viven en chabolas construidas por ellos mismos en la playa y otros, repartidos por barrios periféricos.

La cifra exacta de los migrantes que aún quedan en Ceuta no es clara: el gobierno español la situó a finales de agosto en 5.000, mientras que el gobierno ceutí afirmó el 1 de septiembre que son entre 8.000 y 9.000 y algunas ONG lo elevan hasta 20.000.

La decisión de tomar el control del puerto se produce después de que el pasado viernes, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta -controlado por la ciudad autónoma- votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas, tal y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

Dicha solicitud tenía por objeto “la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional”, detalla la orden.

Vecinos y empresarios se oponen a la medida

Los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques de Ceuta exigieron la “paralización inmediata” de las obras para construir este espacio para acoger migrantes con un comunicado conjunto, en el que manifestaron su “indignación y profunda preocupación” por la continuidad de las actuaciones.

Además, recuerdan el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria el viernes sobre la negativa a la solicitud que, indican, fue aprobada con 11 votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención.

Y por su parte, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) pidió al Gobierno español que respetara la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí de no destinar terrenos portuarios a instalar un campamento de migrantes.

A través de un comunicado, mostró su “respaldo firme y sin reservas” a la decisión de la Autoridad Portuaria y exigió al gobierno que descarte cualquier iniciativa para ceder, habilitar o utilizar terrenos portuarios con este propósito.

En los últimos días los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto, así como de Parques de Ceuta habían protagonizado varias manifestaciones en contra de esta ubicación, que también está cerca del colegio público Ortega y Gasset.

Entre las personas que cruzaron la frontera en julio, la Policía Nacional ya ha puesto a disposición del gobierno de Ceuta a 1.500 menores, según informó Interior, que están acogidos por Ceuta en los diferentes centros habilitados por la crisis migratoria.

Por su parte, las ONG No Name Kitchen y Asociación Elín, que asisten, entre otras, a los migrantes que permanecen en Ceuta, denunciaron un supuesto trato inhumano por parte del gobierno español, con falta de acceso a agua y comida y el empleo de violencia en las devoluciones a Marruecos.

En esta entrada masiva, algo más de un centenar de personas fallecieron al intentar entrar en la ciudad española, la mayoría de ellas ahogadas o por aplastamiento en el tumulto.

La Guardia Civil recuperó 83 cadáveres en el entorno del espigón fronterizo ceutí, si bien sólo una mínima parte de ellos pudo ser identificada a través de pruebas de estudios biológicos o huellas dactilares.

Muestras de solidaridad

A finales de agosto, más de 110 embarcaciones bajo el eslogan de la “Armada de la Solidaridad” cruzaron el estrecho de Gibraltar hasta llegar a Ceuta para dar su respaldo a los habitantes y comerciantes de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria y de seguridad que enfrentan. Igualmente, reivindicaron la soberanía española en Ceuta.

Este 3 de septiembre, en distintas ciudades de España, miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno del socialista Pedro Sánchez, a quien se le acusa de abandonar a los ceutíes.

FUENTE: Con información de EFE/ 20 minutos

Temas
Te puede interesar

Trump fustiga a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta

Juzgado ordena suspender bombardeos en zonas donde puede haber menores, gobierno apelará decisión

Anticorrupción de España cree que joyas de Zapatero son "pago en especie" de su red internacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Régimen realiza inusual operativo militar y policial en inmediaciones del CIMEQ y áreas aledañas en La Habana. 
EXCLUSIVA

Por qué amanece La Habana con inusual operativo policial y militar

Vista aérea muestra la destrucción del cuartel del ejército después de dos violentas explosiones en Viacha, Bolivia, el 5 de septiembre de 2026.
Investigación

Doble explosión en base militar en Bolivia deja dos muertos, más de 80 heridos y 14 desaparecidos

Michelle Luchau-Rebora, de 32 años.
INVESTIGACIÓN

Arrestan a pasante de terapia por relaciones sexuales con pacientes en Homestead

Analistas objetan la legitimidad de autoridades de Caracas que encabeza Delcy Rodríguez.
DEBATE

¿Cómo beneficia el "histórico" acuerdo petrolero a EEUU y a Venezuela?

El presidente Donald Trump observa durante un evento de agricultura en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 4 de septiembre de 2026 en Washington, DC.
En la mira

Trump amenaza a Irán con un posible ataque contra complejo nuclear en Monte Pickaxe

Te puede interesar

Régimen realiza inusual operativo militar y policial en inmediaciones del CIMEQ y áreas aledañas en La Habana. 
EXCLUSIVA

Por qué amanece La Habana con inusual operativo policial y militar

Por ILIANA LAVASTIDA
Imagen del portaaviones USS George Washington.
MEDIO ORIENTE

Arrecian los ataques de EEUU contra el régimen de Irán

Angie Nixon, candidata demócrata al Senado de los EEUU, en la Calle Ocho de Miami. 
BATALLA POR EL SENADO

Angie Nixon y DSA: una alianza bajo la mirada del exilio cubano de Florida

Vista aérea muestra la destrucción del cuartel del ejército después de dos violentas explosiones en Viacha, Bolivia, el 5 de septiembre de 2026.
Investigación

Doble explosión en base militar en Bolivia deja dos muertos, más de 80 heridos y 14 desaparecidos

Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos.
GUERRA

EEUU destruye tres petroleros iraníes en respuesta a un ataque contra buques estadounidenses