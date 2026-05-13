Confinadas 1.700 personas en crucero de Burdeos tras muerte de pasajero por brote gastrointestinal

PARÍS.- Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo de un crucero en Burdeos (suroeste) tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis, informaron fuentes sanitarias francesas a la prensa local.

El crucero, que llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia), informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años, según el diario regional Sudouest.

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Al menos unas cincuentenas personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.

Las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

FUENTE: Con información de EFE