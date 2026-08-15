Hawái declara emergencia por tormenta Lala que azota al archipiélago con lluvias torrenciales

HONOLULU -- La tormenta tropical Lala trajo el sábado lluvias torrenciales a la Isla Grande de Hawái, y se esperan vientos con fuerza de huracán y fuerte oleaje, lo que obligó al gobernador, Josh Green, a declarar el estado de emergencia desde que la tormenta se dirigió al archipiélago, con vientos de 100 kilómetros por hora.

También estaba vigente un aviso de huracán para el condado de Hawái —que abarca la Isla Grande— y un aviso de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai y Kahoolawe, situadas al noroeste.

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“Se esperan vientos que pueden causar daños, con fuerza de huracán en la Isla Grande de Hawái más tarde hoy” sábado, dijo el Centro Nacional de Huracanes estadounidense en su último aviso sobre las 15H00 GMT del sábado. “Ya han comenzado los vientos con fuerza de tormenta tropical”.

Las fuertes lluvias “producirán inundaciones y crecientes de tierra que pondrán en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado”.

La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con “olas peligrosas”

Las condiciones difíciles podrían continuar hasta el domingo.

El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, dijo el viernes que su administración había pasado días preparando la zona para el impacto de la tormenta y exhortó a los residentes a estar listos.

La agencia de gestión de emergencias de Hawái recomendó a los residentes limpiar canales y desagües, elevar del suelo los objetos de valor, sellar las rendijas de las puertas y retirar las ramas de árboles que podrían amenazar sus propiedades.

Habrá inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes y Centro Central de Huracanes del Pacifico, en su aviso número 13 pronostica que:

Se esperan vientos con fuerza de huracán peligrosos en Isla Grande de Hawái más tarde hoy, y ráfagas de viento más fuertes en áreas de terreno más alto. Vientos con fuerza de tormenta tropical ya están comenzando en Isla Grande. Las ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical también están comenzando en porciones de las islas más pequeñas y deberían continuar hasta el domingo.

Las lluvias fuertes comenzarán aumentando sobre Isla Grande esta mañana y luego se propagarán hacia el oeste por el resto de la cadena de islas durante el fin de semana. Esta lluvia producirá inundaciones y crecientes de tierra que amenazarán la vida, especialmente en áreas de terreno empinado.

Se espera que las olas grandes y peligrosas se den en porciones de las Islas Hawái este fin de semana. El oleaje ya se está formando a lo largo de las costas orientadas al este y aumentará a lo largo de las costas sur expuestas a medida que Lala pase por la región. Este oleaje fuerte puede causar inundaciones costeras localizadas y erosión significativa de la playa.

FUENTE: Con información de AFP / Centro Nacional de Huracanes