lunes 9  de  marzo 2026
CONFLICTO

Macron dice preparar una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente dijo también que Francia contribuirá "de manera duradera" a la seguridad en el mar Rojo con dos fragatas, que engrosarán una misión europea de seguridad puesta en marcha en esa zona en 2024.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

AFP

CHIPRE.- El mandatario francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes que prepara con sus socios una misión "puramente defensiva" para reabrir el estrecho de Ormuz y escoltar a los buques "tras la salida de la fase más caliente del conflicto" de Oriente Medio.

En una visita a Chipre, el presidente dijo también que Francia contribuirá "de manera duradera" a la seguridad en el mar Rojo con dos fragatas, que engrosarán una misión europea de seguridad puesta en marcha en esa zona en 2024.

Crisis en el Medio Oriente obligó a cerrar el espacio aéreo
CONFLICTO BÉLICO

Alemania admite que de momento no pueden retornar los turistas de Medio Oriente a casa
El magnate Mohammed Al-Fayed habla con los medios de comunicación en el terreno Craven Cottage de Fulham en Londres el 3 de agosto de 2010. Docenas de mujeres de todo el mundo han acusado al difunto propietario de Harrods de agresión sexual.
JUSTICIA

Autoridades de Francia investigan a familia Al Fayed por trata de mujeres

Macron se refirió igualmente al ataque con drones sufrido por Chipre, en el Mediterráneo oriental, la semana pasada, como parte de las represalias iraníes a la ofensiva israeloestadounidense. "Cuando atacan a Chipre, atacan a Europa", dijo sobre este país miembro de la UE.

"Esta movilización de nuestra marina es inédita. Se hace evidentemente con la movilización también de nuestras fuerzas aéreas y terrestres en la región", precisó el Jefe del Estado francés.

"La voluntad de Francia es contribuir a la desescalada, a la seguridad de nuestros nacionales, a la seguridad de nuestros socios y a la libre navegación y seguridad marítima" concluyó.

