miércoles 5  de  noviembre 2025
TENSIÓN

Putin dice que Rusia está considerando retomar los ensayos nucleares

Putin calificó de "cuestión seria" las declaraciones de Trump, quien aseguró que su país llevaría a cabo pruebas ya que "otros países lo hacen", sin aclarar si se refería a realizar explosiones nucleares, algo que no se ha llevado a cabo en Estados Unidos desde 1992.

El presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin. 

AFP

El presidente Vladimir Putin declaró el miércoles que Rusia podría reanudar sus pruebas nucleares si Estados Unidos decide hacer lo mismo, en respuesta a las declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien ordenó al Pentágono "comenzar a probar" las armas nucleares estadounidenses.

Durante una reunión de su Consejo de Seguridad, Putin encargó a las instancias competentes "hacer todo lo necesario para recopilar información adicional sobre este asunto (...) y presentar propuestas coordinadas sobre el posible inicio de trabajos preparatorios para pruebas nucleares", según declaraciones transmitidas por televisión.

El último ensayo nuclear de Moscú se remonta a 1990, poco antes de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, Rusia prueba regularmente, al igual que otros países, con vectores que no transportan carga nuclear, como recientemente el dron submarino Poseidón y el misil Burevestnik.

El dirigente ruso aseguró el miércoles que Rusia "siempre ha respetado escrupulosamente sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares", pero "si Estados Unidos u otros Estados firmantes del Tratado procedieran a tales ensayos, Rusia se vería obligada a tomar medidas de represalia adecuadas".

El ministro ruso de Defensa, Andréi Beloúsov, dijo "considerar que es apropiado iniciar inmediatamente la preparación de ensayos nucleares a gran escala", citando el archipiélago de Nueva Zembla en el ártico como posible terreno de pruebas.

Según él, los planes estadounidenses "aumentan considerablemente el nivel de amenaza militar para Rusia".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

