Implicaciones de las órdenes de arresto de la CPI contra líderes de Israel y Hamás

Más de 250 personas fueron secuestradas y 124 permanecen como rehenes en Gaza, de las cuales se cree que 37 murieron, según el ejército.

Hasta ahora 35.562 palestinos han muerto en la ofensiva de represalia lanzada por Israel, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás desde 2007. Los datos no han sido confirmados por ningún organismo independiente.

¿Qué ocurrirá?

El lunes, el fiscal Khan presentó cargos contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de presuntos crímenes como "matar deliberadamente de hambre a civiles", "homicidio intencionado" y "exterminio y/o asesinato". Por parte de Hamás, los líderes acusados son Yahya Sinwar, Ismael Haniyeh y Mohammed Deif, enfrentando cargos de "exterminio", "violación y otros actos de violencia sexual" y "toma de rehenes como crimen de guerra".

El fiscal Khan ha recibido críticas por ubicar en la misma categoría a Netanyahu, electo democráticamente, con los líderes del grupo terrorista. Israel exige la entrega de los rehenes en poder de los islamistas en Gaza.

Un equipo de tres jueces de la CPI revisará las pruebas presentadas para determinar si se emiten las órdenes de arresto. No existe un plazo específico para esta decisión, aunque se espera que el proceso pueda durar al menos un mes debido a la naturaleza sensible del caso.

¿Serán arrestados?

La CPI no tiene una fuerza policial propia y depende de los Estados miembros para cumplir con las órdenes de arresto. Los 124 Estados miembros de la CPI están técnicamente obligados a arrestar a los acusados si viajan a sus territorios. Esto podría complicar los viajes de Netanyahu y Gallant, aunque Estados Unidos, principal aliado de Israel, no es miembro de la CPI y no estaría obligado a detenerlos.

En el caso de los líderes de Hamás, Yahya Sinwar y Mohammed Deif, su paradero es desconocido y es improbable que viajen al extranjero. Ismael Haniyeh, que vive en el exilio entre Turquía y Catar, también está fuera del alcance directo de la CPI ya que estos países no son miembros del tribunal.

Precedentes y posibilidades

La historia muestra que la cooperación con la CPI no siempre es garantizada. Ejemplos incluyen a Omar al Bashir de Sudán, quien viajó a países miembros de la CPI sin ser arrestado, y a Vladimir Putin, quien también evadió la detención a pesar de existir una orden de arresto en su contra.

Sin embargo, hay precedentes de líderes juzgados y condenados por la CPI, como Charles Taylor de Liberia y Radovan Karadzic de Bosnia. La profesora Iva Vukusic de la Universidad de Utrecht señala que el proceso judicial puede ser largo y lo que actualmente parece imposible podría cambiar en el futuro.

Desarrollo del caso

La CPI no puede juzgar a los sospechosos en ausencia, pero puede avanzar en el caso. Un ejemplo reciente es el de Joseph Kony de Uganda, cuyo caso siguió adelante a pesar de su huida de la justicia. La CPI programó una audiencia clave en ausencia de Kony para octubre, marcando un precedente en la historia del tribunal.

La solicitud de órdenes de arresto contra los líderes de Israel y Hamás marca un punto crítico en la búsqueda de justicia internacional y plantea un desafío significativo en la aplicación de la justicia a nivel global. El desarrollo de este caso será crucial para el futuro de la justicia internacional y la capacidad de la CPI para enfrentar los crímenes más atroces del mundo.

