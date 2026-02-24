martes 24  de  febrero 2026
Desarticulan en Madrid red "prestadora de servicios" para el tráfico internacional de cocaína

Con la Operación Tocada fueron intervenidos 3.400 kilos de cocaína. Dos naves industriales eran las bases de una organización criminal de tráfico de droga

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. - La Policía Nacional de España desarticuló una organización criminal que funcionaba como una prestadora de servicios para el tráfico internacional de cocaína usando un convoy de vehículos y armas de fuego para recoger la droga en Andalucía y trasladarla a dos naves ubicadas en la Comunidad de Madrid.

La Operación Tocada se saldó con ocho registros y la intervención de 3.400 kilos de cocaína, así como 10 armas de fuego, siete reales y tres simuladas, entre ellas un subfusil automático con cargadores y munición ocultos en un falso techo de una nave industrial, así como dos armas de guerra.

Los 12 detenidos ingresaron en prisión tras su paso a disposición de la autoridad judicial acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y contra la salud pública.

Según el reporte policial, también fueron intervenido seis automóviles, dos caleteados para ocultar la droga, y más de un millón de euros, contando en la fase de explotación con las detenciones con la participación de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Investigación abierta

La organización criminal descubierta usaba furgonetas de alquiler y dos naves industriales ubicadas en Alcobendas y Fuente del Saz donde, bajo la apariencia de actividad industrial legal, almacenaban la sustancia y la manipulaban para dividirla en partidas destinadas a distintos clientes.

El pasado 13 de febrero, la Policía Nacional detectó la preparación de un nuevo transporte desde una zona próxima a San Juan del Puerto, en la provincia de Huelva, hasta Madrid, alojándose varios días en los alrededores de Sevilla. Entonces, se activó un amplio operativo policial en el que participó el Grupo Especial de Operaciones.

La investigación sobre esta red delictiva continúa abierta, se inició a principios de 2024 y en julio de 2025 fue intervenido un camión procedente de España gracias a la colaboración con Suecia, Polonia y Portugal.

Con información de Europa Press/Cadena Ser

