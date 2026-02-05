jueves 5  de  febrero 2026
India: Investigan el suicidio de tres hermanas a las que se privó de teléfono móvil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce oficialmente el "trastorno por videojuegos", que define como "pérdida de control sobre el juego que provoca una alteración significativa"

Imagen referencial de una patrulla de policía.

PIXABAY

NUEVA DELHI.- Las autoridades indias abrieron una investigación sobre el suicidio de tres hermanas, adictas a la cultura coreana, después de que sus padres les confiscaran los teléfonos móviles, indicaron el jueves la policía y los medios locales.

Estas muertes, ocurridas en Ghaziabad, en la periferia de Nueva Delhi, reavivan la preocupación por las consecuencias de la dependencia a las pantallas de muchos adolescentes indios.

Las tres hermanas, de 12, 14 y 16 años, se arrojaron el miércoles por la mañana desde el balcón de su departamento, situado en el noveno piso de un edificio, informó la policía en un comunicado.

Medios locales informaron que llevaban varios años sin escolarizar y pasaban la mayor parte de su tiempo con el teléfono móvil.

Su padre les había confiscado recientemente los teléfonos y les había prohibido ver dramas coreanos o jugar a juegos en línea, afirmó The Indian Express.

"Estaban bajo la influencia de los K-dramas. Habían dejado la escuela y pasaban todo su tiempo viendo dramas coreanos en su teléfono móvil", declaró al diario indio Alok Priyadarshi, un agente de policía.

La popularidad de la cultura surcoreana en India comenzó en 2012 con el éxito mundial de "Gangnam Style", del cantante Psy.

La gastronomía y los productos de belleza surcoreanos son ahora muy populares en las grandes metrópolis indias.

"Mis tres hijas tenían una profunda adicción a todo lo que venía de Corea, desde las películas hasta las series de televisión", explicó su padre, Chetan Kumar, a la agencia Press Trust of India.

"Decían a menudo que querían ir a Corea", confesó.

Los efectos nocivos de las redes sociales y de los juegos en línea son objeto de un consenso científico.

Dos estados indios anunciaron recientemente estar considerando prohibir el acceso de los menores a las redes sociales.

Desde 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce oficialmente el "trastorno por videojuegos", que define como "pérdida de control sobre el juego que provoca una alteración significativa" de las actividades personales, familiares, sociales, educativas o profesionales durante al menos 12 meses.

Temas
