CATÁSTROFE

Inundaciones en Indonesia dejan más de 1.000 muertos y 218 desaparecidos

1,2 millones de personas desplazadas siguen alojadas en albergues temporales, indicó la Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes de Indonesia

Casas dañadas tras una inundación repentina permanecen en pie en Aceh Tamiang, en el norte de Sumatra, el 13 de diciembre de 2025.

Casas dañadas tras una inundación repentina permanecen en pie en Aceh Tamiang, en el norte de Sumatra, el 13 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

YAKARTA.- La Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes (BNBP) anunció este sábado 13 de diciembre que el balance dejado por las inundaciones y los corrimientos de tierras en Indonesia alcanzó los 1.003 muertos y 218 desaparecidos.

Además, 1,2 millones de personas desplazadas siguen alojadas en albergues temporales, indicó la agencia en su página web.

Las inundaciones, acaecidas hace dos semanas en las provincias de Sumatra Septentrional, Occidental y Aceh, también causaron más de 5.400 heridos.

Indonesia, Malasia y Tailandia, en el sureste asiático, y Sri Lanka, en el sur de Asia, se vieron azotados este mes por intensas tormentas tropicales y por el monzón, que causaron aludes, deslizamientos de tierras y crecidas repentinas.

Se trata de una de las peores catástrofes ocurridas recientemente en Sumatra y Aceh, en su extremo occidental, impactada también por el tsunami de 2004.

El coste de la reconstrucción podría alcanzar casi 52.000 millones de rupias (unos 3.100 millones de dólares).

Inspección del gobierno

El gobierno indonesio ha sido criticado por no haber decretado el estado de catástrofe natural, una medida que habría acelerado las labores de rescate y una mejor coordinación. Yakarta tampoco ha querido pedir ayuda internacional, al contrario de Sri Lanka.

El sábado, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó de nuevo las provincias afectadas y afirmó que los operarios siguen trabajando para reabrir las carreteras que conducen a las zonas más aisladas.

"A causa de las condiciones naturales y físicas, hubo leves retrasos pero inspeccioné todos los sitios de evacuación: están en buenas condiciones, los servicios aportados son adecuados y las provisiones alimentarias, suficientes", declaró el mandatario en la base aérea de Soewondo después de visitar Langkat, en Sumatra Septentrional.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
