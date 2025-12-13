Estados Unidos levanta sanciones a Bielorrusia sobre las exportaciones de mineral de potasa

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sostuvo un encuentro con el enviado de Estados Unidos, John Coale

MINSK. - El Gobierno de Estados Unidos levantará las sanciones que pesan contra las exportaciones bielorrusas del mineral de potasa, una de las principales fuentes de ingresos del país, según anunció el enviado especial norteamericano, John Coale, en un gesto hacia el presidente bielorruso y gran aliado de Rusia, Alexander Lukashenko.

Coale, en comentarios a la agencia oficial de noticias bielorrusa Belta, afirmó que la decisión adoptada por el presidente de EEUU, Donald Trump, tendrá carácter inmediato.

En tal sentido, el funcionario estadounidense indicó: "Me parece un buen paso. Vamos a levantarlas ahora mismo".

Las afirmaciones de John Coale fueron hechas tras reunirse con Lukashenko, y antes de confirmar que, si las negociaciones para conseguir la liberación de presos políticos en Bielorrusia continúan de manera favorable, Trump irá retirando otras sanciones.

"A medida que las relaciones entre ambos países se normalicen, se levantarán cada vez más sanciones", agregó Coale.

Misión de Estados Unidos

El pasado 9 de noviembre, el presidente Trump anunció la nominación del abogado John Coale como enviado especial para Bielorrusia con la doble misión de seguir acercando relaciones con el presidente Alexander Lukashenko, y proseguir con las negociaciones para la excarcelación de presos políticos, o rehenes, como han sido descritos por el mandatario estadounidense.

De 78 años, Coale es un abogado conocido por haber ayudado a negociar el gran acuerdo de 380.000 millones de euros pactado con la industria tabacalera a finales de la década de 1990.

Durante los dos últimos meses, Coale ha protagonizado varios viajes a Bielorrusia y trasladado al gran aliado del presidente ruso el interés de Trump por "normalizar" las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ofreció a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la embajada.

FUENTE: Con información de Europa Press