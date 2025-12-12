viernes 12  de  diciembre 2025
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

El buque enfrenta sanciones por el Tesoro estadounidense desde 2022 por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — El decomiso por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela "refuerza la guerra económica contra Cuba" y tendrá "un impacto directo" en la isla, denunció este viernes la cancillería cubana.

"Se refuerza la guerra económica contra Cuba", señaló el ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado publicado en su página de internet, dos días después de que Washington incautara el barco petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela.

La cúpula del régimen castrista expresó el jueves su "firme condena" por la incautación del buque cisterna, sin confirmar, como aseguró The Washington Post, que se dirigía a la isla para entregar el petróleo.

En el comunicado, la cancillería recordó que durante el primer mandato del republicano Donald Trump (2017-2021) "se adoptaron medidas para obstaculizar el libre comercio de los recursos petroleros venezolanos y se persiguió a los barcos que transportaban combustible" a la isla.

Esa "situación persiste y se agrava ahora con el uso de la fuerza militar para intentar imponer su dominio sobre Nuestra América", añadió la nota en referencia al despliegue militar de Washington en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico.

"Estas acciones repercuten negativamente en Cuba y recrudecen la política de máxima presión y asfixia económica de los Estados Unidos, con un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo", apuntó. Pero La Habana destina millonarios recursos para la construcción de hoteles de lujo, mientras los cubanos padecen escasez de alimentos y de apagones prolongados.

Petrolero está sancionado desde 2022

Cuba, bajo embargo de Estados Unidos, enfrenta desde hace cinco años una severa crisis a causa de su política económica y la falta de inversión, marcada por una falta de divisas que ha erosionado numerosos servicios básicos.

El país sufre desde hace dos años una grave escasez de combustible, que afecta la vida económica y la producción de electricidad.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo el jueves que el petrolero incautado fue utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo a pesar de las sanciones internacionales en su contra.

Bautizado Skipper, el buque transportaba 1,1 millones de barriles de petróleo, según registros de MarineTraffic. Caracas alegó el jueves que eran 1,9 millones.

Fue sancionado por el Tesoro estadounidense en 2022 por sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

