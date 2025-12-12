María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

OSLO - La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz , María Corina Machado afirmó que respalda un aumento sostenido de la presión internacional para obligar al dictador Nicolás Maduro a abandonar el poder, al sostener que el cambio político en Venezuela ya fue decidido en las urnas por una amplia mayoría de los ciudadanos.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida al canal estadounidense CBS, cuyos extractos fueron difundidos este viernes.

“Apoyaré que haya más y más presión hasta que Maduro comprenda que debe irse, que su tiempo se acabó”, declaró Machado al ser consultada sobre si respaldaría una eventual acción de Estados Unidos contra el régimen venezolano.

Machado reiteró que la supuesta reelección de Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024 fue fraudulenta, y aseguró que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia, respaldado por la Plataforma Unitaria Democrática.

"Cumplimiento del mandato popular"

En ese sentido, aseguró que no se trata de promover un “cambio de régimen convencional”, sino de hacer cumplir el mandato popular.

“Tuvimos una elección. El cambio ya fue decidido por más del 70 % de la población, y lo que necesitamos es apoyo para que ese mandato se haga efectivo”, afirmó desde Oslo, a donde llegó tras abandonar Venezuela en una operación que calificó de extremadamente riesgosa.

Las declaraciones de Machado se producen en medio de un endurecimiento del discurso de Washington. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump advirtió que una operación terrestre en Venezuela podría ser inminente, luego de que Estados Unidos desplegara desde septiembre buques militares y el mayor portaviones del mundo en el Caribe, frente a las costas venezolanas, como señal de presión directa contra el régimen chavista.

"Orden institucional"

Machado sostuvo que, una vez restablecido el orden constitucional, Edmundo González Urrutia debe asumir la presidencia de la República, y que, por invitación de él, ella asumiría la vicepresidencia.

La dirigente opositora reveló además que vivió en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras intensificarse la persecución del régimen contra dirigentes democráticos, y que temió por su vida al salir del país para viajar a Noruega, donde este viernes ofreció una rueda de prensa.

Al ser consultada por el Nobel de la Paz, Machado afirmó: "Vine a recibir ese premio y voy a llevarlo de vuelta al pueblo venezolano tan pronto como sea posible".

FUENTE: REDACCIÓN DLA/ Con información de AFP/Redes Sociales