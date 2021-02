"Hace tiempo que los cristianos esperaban la visita de un Papa. Es una visita importante no solo para los cristianos de Irak sino para todo Oriente Próximo”, reflexionó el clérigo, durante una conferencia de prensa en Roma.

Qasha es párroco de Telskuf, una parroquia de la iglesia católica caldea de San Jorge en Nínive, situada cerca de la ciudad de Mosul y de profundas raíces cristianas. Con la irrupción de los terroristas del autodenominado Estado Islámico, muchas familias cristianas fueron obligadas a convertirse al Islam o a huir.

"Antes de Estado Islámico yo era el párroco para 1.450 familias, ahora solo quedan 500", señaló el sacerdote, que reveló que tras el derrocamiento del régimen de Sadam Hussein en 2003, cuando aumentaron de forma exponencial las persecuciones y los secuestros a cristianos, más de 65 iglesias cristianas fueron destruidas en todo el país. No obstante, se calcula que desde 2017 cerca de 40.000 cristianos han regresado a sus hogares en las aldeas de la provincia de Nínive tras la derrota de las fuerzas de Estado Islámico.

"Desde 2017 algunas familias han podido regresar, pero se han encontrado sus casas quemadas. Poco a poco hemos reconstruido algunas iglesias, pero Estado Islámico no ha terminado", aseguró. De esta manera, el sacerdote afirmó que es necesario hacer una labor de educación fundamental en la sociedad iraquí para que exista una convivencia pacífica entre los musulmanes y los cristianos.

Sobre las condiciones de seguridad en Irak, ha considerado que, si bien el norte del país es una "zona segura", no se puede excluir que no haya "ningún atentado" en los días en los que el Pontífice estará allí. No obstante, ha señalado que el Gobierno de Irak considerada al Papa "una persona muy importante" y está preparando toda la logística necesaria para tutelar su seguridad.